"تويتر" النجوم: سيرين ونجوى متفقتان ونانسي تدعو جمهورها للغناء

ضجّ "تويتر" النجوم هذا الأسبوع بالإعلان عن الأعمال الجديدة وبالمسابقات وبالصور الجماعية لبعض النجوم، وإن كان اجتماع النجوم ـ هذه المرّة ـ في الطائرة. ولم يغب عن اهتمام التويتريين التغريدات التوضيحيّة والأخرى التي تحمل شيئاً من الوعظ.

نانسي تفسح المجال لمعجبيها للغناء معها



أعلنت نانسي عن مسابقة تمنح الفائز بها فرصة الغناء معها على المسرح، بالإضافة إلى كسب مبلغ مالي، فغرّدت: "بدك فرصة لتغني معي عالمسرح؟ بدك تربح ذهب بقيمة 25000 دولار؟ واشترك بالمسابقة فوراً".

ألين لحود عضو في لجنة تحكيم

ألين لحود تعلن أنها ستكون واحدة من أعضاء لجنة تحكيم في برنامج مواهب غنائية في دبي، بمشاركة فارس كرم وحكّام آخرين.

نجمان يتذمّران من إنستغرام

أعلن خالد النبوي عنوان حسابه الحقيقي على "إنستغرام"، بعد أن قام شخص ما بانتحال شخصيّته.

أمّا وائل منصور فانتقد الناس الذين ينشرون صوراً على "إنستغرام" ولا يكتبون تعليقاً يناسب الصورة، فكتب: "هي الناس مابتعرفش تنزل صوّر عالانستغرام غير ما تروح خابطة مقولة أسفل الصورة؟ والمصيبة المقولات ملهاش أي علاقة بالصورة" مقولة fetish؟

رويدا عطية أمام تحدٍّ كبير

بعد أن غنّت إلى جانب صابر الرباعي في برنامج "تاراتاتا"، اعتبرت رويدا أنها كانت أمام تحدٍّ كبير، وكأنها تلميذة أمام أستاذها، فغرّدت: "تحدي جديد يضاف لي وهو تحدي تلميذ أمام إمتحان معلمه صابر رباعي ونقطة عالسطر".

من ناحية، أخرى أجّلت رويدا حفلتها في مهرجان طرابلس إلى الخميس المقبل بسبب سوء الطقس.

سامو زين وكنزة مرسلي يستمران في "قصة حب"

نفى سامو زين ما قيل عن أنه لن يُصوّر فيديو كليب "قصة حب" مع كنزة مرسلي، بعد أن نشرت صور من كواليس الكليب، غابت عنها كنزة، من خلال مجموعة تغريدات أوضح فيها: "لكل الناس هذه الصور ليست من الكليب ولكنها التحضير للكليب ولقد قام بها المخرج اسماعيل وذلك من أجل المعاينة للأماكن التصوير" وأضاف:"السيندرلا قريباً في مصر بأقل من أسبوعين للتصوير وهذا بيان رسمي مني وأن شاء الله لا يتم التغير وشكراً" وتابع:"اعذروا غيابي الكبير والتأخير الذي لا ذنب به كنزة أبداً ولكن لظروف العمل الكثيرة والارتباطات ... بحبكم كثير".

سيرين ونجوى تتفقان على نفس النظارة الشمسية

ظهرت سيرين عبد النور بنظارت كريستيان ديور كما سبق وظهرت بها نجوى كرم. وأعلنت سيرين عن عرض الجزء الثاني من برنامجها الإنساني "بلا حدود".

سيف الدين سبيعي لجورج خباز: يا فنان

أثنى المخرج السوري سيف الدين سبيعي على أداء جورج خباز في مسرحيته "ورا الباب"، وقال بحق جورج إنه فنان: "جورج خباز .. "ورا الباب". تُرفع لك القبعة يا فنان".

نجوم يجتمعون في الطائرة

نشر عاصي الحلاني صورته وصورة زوجته أثناء وجودهما على متن الطائرة متوجّهين إلى شرم الشيخ، حيث صودف وجود كلّ من طلال سلمان، وجمال فياض، ورجا ناصر الدين، ورودولف هلال في نفس الطائرة.

كارول سماحة تطلب الشفاء لسعيد الماروق

كارول سماحة تدعم سعيد الماروق بعد إصابته بمرض السرطان وتثني على شجاعته، معلنة أنها تقوم بالدعاء له.

نجوى كرم والمال

نجوى كرم تؤكد أن المال يلهينا عن عبادة الخالق، ودعت الجميع إلى العودة إلى الله.

ما الذي جمع هند البلوشي وبلقيس؟

عبّرت هند البلوشي عن حبّها وإعجابها ببلقيس، بعد أن شاركتها في تصوير فيديو كليب أغنيتها "دي جي"، ووجّهت لها كلاماً عبر "تويتر"، فقالت: "حبيبتي سعيدة جداً بمشاركتي معاك بكليب "دي جي" أنت إنسانة رائعة موفقة حبوبة"

أعمال جديدة

أعلنت أسماء المنور عن أغنيتها الجديدة "درتي لي الطيارة" التي ستصدر قريباً.

عمل جديد سيجمع نادين الراسي، وورد الخال، وباميلا الكيك، ونادين ولسن نجيم، وهو من كتابة نادين جابر.

محمد عساف يعلن عن أنه سيغني تتر مسلسل "صديقاتي عزيزات".

صور من كواليس

ميس حمدان صورة من كواليس تصوير مسلسل "شطرنج".

بدورها، نشرت نيكول سابا صورة من كواليس مسلسلها "شهرزاد"، كما أعلنت عن طرح فيلمها الجديد "حياتي مبهدلة" في الصالات قريباً.

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