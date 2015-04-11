أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لقب رويدا عطية الجديد يثير السخرية وإدارة أعمالها تورّطها

Google+ Print
لقب رويدا عطية الجديد يثير السخرية وإدارة أعمالها تورّطها لقب رويدا عطية الجديد يثير السخرية وإدارة أعمالها تورّطها

السبت 11-04-2015 05:18

بيروت- سيدتي نت

بعد أن أطلق الفنان صابر الرباعي على الفنانة رويدا عطية لقب "وحشة الفن الصغيرة" سخر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من اللقب، الذي لم يفهم ما إذا كان مدحاً أو ذماً في السياق الذي أتى به وتساءل البعض "إذا كانت رويدا الوحشة الصغيرة فمن هي الوحشة الكبيرة؟".
ويأتي هذا اللقب بعد أيام على منح بعض الصحافيين رويدا لقب "الشحرورة جونيور" في إشارة إلى أنها خير من يخلف الشحرورة صباح، وهو لقب نال حظّه من السخرية أيضاً.
يبدو أن رويدا تعاني من مأزق حقيقي متمثل في إدارة أعمالها الجديدة، خصوصاً مدير أعمالها الذي يتهجم على الصحافيين في حال انتقد أحدهم عملاً لرويدا أو حتى اللقب الذي لم ينل استحسان إلا بعض من اعتادوا على التملّق.
ويبدو مأزق رويدا جلياً من خلال البيانات الصحفية التي يرسلها مكتبها الإعلامي، والتي لا تخلو من تمجيد وتعظيم برويدا، وهي موضة قديمة يعتمدها فنانون مغمورون بالعادة معتمدين على المواقع الالكترونية التي تنشر بدون تحرير، فيبدو النجم في القراء وكأنه حقق إنجازاً عالمياً رغم أن الخبر يكون عن حفل في مطعم صغير في إحدى ضواحي المدينة.
يبقى أنه بات على رويدا بموهبتها وصوتها الجبار وتاريخها المشرّف الذي لا غبار عليه، أن تنتبه لخطواتها الإعلامية أكثر، خصوصاً أن بعض مديري الأعمال يورّطون فنانيهم في مشاكل مع الصحافة وهم في أمس الحاجة إلى الدعم الإعلامي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه