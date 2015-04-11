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الجبنة الفرنسية تقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية

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الجبنة الفرنسية تقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية الجبنة الفرنسية تقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية
تعد الأزمات القلبية المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة آرهوس الدنماركية، عن أحد الأطعمة التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بالأزمات القلبية.

وكان المحفز الرئيسى لبدء الدراسة هو التناقضات الطبية الغريبة داخل المجتمع الفرنسى، حيث تمتلك فرنسا معدلات قليلة للغاية فى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتعد فرص إصابتهم بالأزمات القلبية قليلة للغاية، على الرغم من تناول حميات غذائية غنية بالدهون بالمشبعة وتناول أنواع كثيرة من الجبن.

وكشفت نتائج الدراسة التى أشرف عليها باحثون من الدنمارك أن الرجال الذين قاموا بتناول كميات كبيرة من أنواع الجبن الفرنسية المختلفة وخاصة الجبن الركفور وجبن كامامبير الفرنسى، ارتفعت لديهم مستويات مادة "بوتيرات butyrate ".

وأضافت الدراسة أن امتلاك مستويات مرتفعة من هذه المادة يساهم فى خفض مستويات الكولسترول بالدم، والتى تعتبر المحفز الأول للإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين والأزمات القلبية.

نشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية " Journal of Agricultural and Food Chemistry "، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع من شهر أبريل الجارى.

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