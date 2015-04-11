حبس طالب ثانوى لاعتدائه جنسيا على تلميذ معاق ذهنيا بالوادى الجديد

أمرت النيابة العامة بالوادى الجديد، بحبس طالب ثانوى اعتدى جنسيا على تلميذ معاق ذهنيا ويدرس بالمرحلة الإعدادية، وذلك بعد أن حرر والد الطفل المعاق محضرا بقسم شرطة الداخلة يتهم فيه طالب الثانوى بالتعدى على نجله.

أثبتت التحريات صحة الواقعة، وأكد تقرير الطب الشرعى تعرض الطفل المعاق للاعتداء الجنسى، وتحرر المحضر رقم "546" إدارى مركز شرطة موط، لسنة 2015م وتمت إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبس الطالب 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان قد ورد إخطار للواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بقيام والد "الطفل أ." 15 سنة يعانى من إعاقة ذهنية باتهام طالب آخر بالمرحلة الثانوية، ويدعى "محمد . م . ع"، 16 سنة، طالب بمدرسة الثانوية الزراعية بالاعتداء الجنسى على نجله طالب بالصف الثانى الإعدادى المهنى معاق ذهنيا، حيث تم ضبط الطالب المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبس الطالب على ذمة التحقيق.