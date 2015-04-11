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ضبط مطلوب أمنى و75 محكوما عليه وتحرير 225 مخالفة مرورية بشمال سيناء

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ضبط مطلوب أمنى و75 محكوما عليه وتحرير 225 مخالفة مرورية بشمال سيناء ضبط مطلوب أمنى و75 محكوما عليه وتحرير 225 مخالفة مرورية بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها قبل قليل عن القبض على "ع.س.ح"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة بئر العبد، وهو ـ بحسب البيان ـ من العناصر التكفيرية والإرهابية ومن المحرضين على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية.

والقبض كذلك على 75 محكوما عليه بينهم "ا.ب.ا"، والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 2860 لسنة 2010 جنايات قسم شرطة ثالث العريش (شروع فى سرقة)، المقيده برقم 569 لسنة 2010 كلى شمال سيناء حصر رقم 110 لسنة 2011، والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المشدد سبع سنوات بجلسة 11/10/2011 .

وجاءت بيانات المقبوض عليهم بجهود قوات الأمن حسب البيان 42 محكوما عليه فى جنح الحبس الجزئى و 8 محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف، 19 محكوما عليه فى جنح الغرامات الجزئية و5 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، وضبط 225 مخالفة مرورية متنوعة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانه عقب تقنين الإجراءات من ضبط "ح.س.ح"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 100 جرام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 244 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة رمانة وجارى العرض على النيابة العامة .

وألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد عقب تقنين الإجراءات القبض على "س.س.ع"، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 50 جراما، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 457 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة بئر العبد، وجارى العرض على النيابة العامة .

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك مع إدارة التموين من ضبط 3 قضايا تموينية.

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مصر 365

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