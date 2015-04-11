حبس "فرافيرو" لحيازته بندقيتين آليتين وربع كيلو هيروين بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة بندقيتين آليتين وربع كيلو جرام من مخدر الهيروين، وقد اعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها، والأسلحة لتهديد ضحاياه، وكشفت التحريات أن المتهم متورط مع ثلاثة آخريين فى تكوين تشكيل عصابى للسطو المسلح على قائدى السيارات والاستيلاء على متعلقاتهم وبيع السيارات المسروقة لعملائهم مقابل الحصول على مواد مخدرة.

وردت معلومات للرائد محمد طارق معاون مباحث قسم شرطة العمرانية تفيد بتورط "عباس.ف" وشهرته "فرافيرو" عاطل، وأحد أخطر العناصر الإجرامية فى تكوين تشكيل عصابى للسطو المسلح على المواطنين وقائدى السيارات بالطريق الدائرى والاستيلاء على سياراتهم ومتعلقاتهم.

وتوصلت التحريات إلى أن رجال المباحث ألقوا القبض على 3 من شركائه بينما تمكن المتهم من الهرب وبحوزته أسلحة نارية، ومن خلال تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن الرائد محمد طارق من القبض عليه عقب مطاردته وضبط بحوزته بندقيتين آليتين وربع كيلو جرام من مخدر الهيروين و7 هواتف محمولة.

واعترف المتهم أنه يقوم بالسطو على أصحاب السيارات ويستولى عليها ثم يبيعها لعملائه بمنطقة كوم السمن بالقليوبية مقابل حصوله على مواد مخدرة، وأضاف أن الأسلحة التى بحوزته يستخدمها فى تهديد المجنى عليهم والمواد المخدرة يتاجر بها، كما أن الهواتف المحمولة ملك الضحايا، فتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.