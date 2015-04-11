أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس "فرافيرو" لحيازته بندقيتين آليتين وربع كيلو هيروين بالعمرانية

Google+ Print
حبس "فرافيرو" لحيازته بندقيتين آليتين وربع كيلو هيروين بالعمرانية حبس "فرافيرو" لحيازته بندقيتين آليتين وربع كيلو هيروين بالعمرانية
أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة بندقيتين آليتين وربع كيلو جرام من مخدر الهيروين، وقد اعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها، والأسلحة لتهديد ضحاياه، وكشفت التحريات أن المتهم متورط مع ثلاثة آخريين فى تكوين تشكيل عصابى للسطو المسلح على قائدى السيارات والاستيلاء على متعلقاتهم وبيع السيارات المسروقة لعملائهم مقابل الحصول على مواد مخدرة.

وردت معلومات للرائد محمد طارق معاون مباحث قسم شرطة العمرانية تفيد بتورط "عباس.ف" وشهرته "فرافيرو" عاطل، وأحد أخطر العناصر الإجرامية فى تكوين تشكيل عصابى للسطو المسلح على المواطنين وقائدى السيارات بالطريق الدائرى والاستيلاء على سياراتهم ومتعلقاتهم.

وتوصلت التحريات إلى أن رجال المباحث ألقوا القبض على 3 من شركائه بينما تمكن المتهم من الهرب وبحوزته أسلحة نارية، ومن خلال تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن الرائد محمد طارق من القبض عليه عقب مطاردته وضبط بحوزته بندقيتين آليتين وربع كيلو جرام من مخدر الهيروين و7 هواتف محمولة.

واعترف المتهم أنه يقوم بالسطو على أصحاب السيارات ويستولى عليها ثم يبيعها لعملائه بمنطقة كوم السمن بالقليوبية مقابل حصوله على مواد مخدرة، وأضاف أن الأسلحة التى بحوزته يستخدمها فى تهديد المجنى عليهم والمواد المخدرة يتاجر بها، كما أن الهواتف المحمولة ملك الضحايا، فتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365