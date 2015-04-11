الكنائس تحتفل اليوم بـ"عيد القيامة" وسط تشديدات أمنية مكثفة

تشديدات أمنية وكشافة لتأمين الكاتدارئية

تحتفل الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية، اليوم السبت، بعيد القيامة المجيد، فيما تحتفل الكنائس الإنجيلية غدا الأحد، ويترأس البابا تواضروس الثانى وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد مساء اليوم ويستقبل المهنئين بالعيد صباح غد بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.>وبدأت استعدادات أمنية للتأمين من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يتم تفعيل كاميرات المراقبة المثبتة على أبواب الكاتدرائية، ومراقبتها على مدار 24 ساعة، وكذلك البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن، ومن المقرر الدفع بقوات أمنية احتياطية لتأمين الكاتدرائية من الداخل والخارج، وتمشيط محيطها والعمارات المجاورة، والاستعانة بكلاب الحراسة وخبراء المفرقعات، وإغلاق شارع رمسيس جزئيًا فى ليلة قداس العيد، إضافة لمنع دخول سيارات المدعوين الأقباط داخل ساحة الكاتدرائية، على أن يتم السماح للمسئولين فقط بالدخول بسياراتهم.

كما سيتم وضع قوات أمنية، إضافة لتأمين الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة صباح الأحد لتأمين قداس عيد القيامة الرئيسى، حيث يترأسه الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، وكذلك الدفع بقوات أخرى بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر، حيث تقام صلوات العيد ليلة السبت للكنيسة الكاثوليكية.

القداس الاحتفالى بعيد القيامة بالكنائس الكاثوليكية والإنجيلية

جدول استقبالات البابا تواضروس للمهنئين بالعيد

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>من جهة أخرى، يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، القداس الاحتفالى بعيد القيامة المجيد، مساء اليوم السبت التاسعة مساءً، بمشاركة الأنبا يوحنا قلته، النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك، وذلك بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر بالقاهرة، بحضور مندوب لرئيس الجمهورية، وبعض أعضاء السلك الدبلوماسى والقيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية والدينية والأمنية، كما يستقبل الأنبا إبراهيم المهنئين بالعيد اعتبارًا من العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 12 أبريل بالمقر البطريركى بكوبرى القبة بالقاهرة، فيما يستقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية المهنئين بالعيد صباح الأحد بكنيسة قصر الدوبارة.>وفق جدول البابا تواضروس، يستقبل صباح الأحد من الساعة 9 -11 أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية والكهنة من مختلف الإبراشيات، ومن 11 إلى 2 ظهرًا يستقبل المسئولين من الحكومة الوزراء والمحافظين والقيادات الأمنية، إضافة للشخصيات العامة، ومن 2 إلى 3 ظهرًا يستقبل الأقباط المهنئين بالعيد، ويتوجه البابا عصر غد الأحد لدير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، ويحتفل الاثنين بعيد شم النسيم فى دير السريان بوادى النطرون.

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