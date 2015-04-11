روسيا: حظر استيراد البطاطس المصرية مؤقت ويقتصر على 6 مناطق فقط

ذكرت الدائرة الاتحادية لمراقبة الطب البيطرى والصحة النباتية الروسية، أن الدائرة تأسف أن تبلغ أنه بدءا من 9 أبريل 2015 تم فرض قيود مؤقتة على استيراد البطاطس المصرية إلى روسيا من 6 مناطق فقط.

وقال حسام القاضى، مدير التصدير بشركة أجرو لاند، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن قرار الحظر لا يؤثر على الصادرات المصرية من البطاطس إلى السوق الروسى، وذلك لأنه فرض على 6 مناطق فقط من آلاف المناطق الزراعية التى تصدر إلى السوق الروسى، لافتا إلى أن نسبتها لا تتخطى من نصف إلى 1%.

ومن جانبه أكد الدكتور سمير النجار، رئيس لجنة البطاطس بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، استمرار صادرات مصر من البطاطس إلى السوق الروسى كما هى، وأن الجانب الروسى أرسل خطابا بمنع استيراد البطاطس من بعض المساحات المحدودة فى الحقول، والتى لا تتعدى كمياتها نسبة الـ١٪ من زراعة وصادرات البطاطس المصرية للخارج.

وأضاف النجار، أن الحجر الزراعى المصرى قام بفحص هذه المناطق وثبتت جودتها ونظافتها من أى نوع من أنواع العفن، وتم إرسال خطاب إلى الحجر الزراعى الروسى باعتماد نتيجة الفحص من الجانب المصرى.

كما أشار إلى أن الإنتاج المحلى من البطاطس مستمر فى التصدير، وأن الجانب المصرى مستعد لاستقبال أى وفد من جانب الحجر الزراعى الروسى لفحص المناطق التى ذكروها بالإصابة فى خطاباتهم. وتصدر مصر كميات من البطاطس تقدر بـ٢٠٠ ألف طن إلى السوق الروسى سنويا من إجمالى ٤٠٠ ألف طن يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبى ودول الخليج، كما يستوعب السوق الروسى صادرات مصر من البرتقال والعنب والبصل وغيرها من الحاصلات الزراعية.

وكانت وكالة “تاس” الروسية قد أضافت، بعد نشرها خبر عاجل يفيد بفرض القيود على البطاطس المصرية دون ذكر أن القيود تشمل 6 مناطق فقط، أن السكرتيرة الصحفية لهيئة الرقابة الروسية أكدت للوكالة الروسية أن الحظر لا يشمل جميع أنحاء مصر، ولكن بعض المناطق ذى أكواد معينة يأتى منها البطاطس مصابة بالأمراض، ولذلك تم فرض القيود عليها.