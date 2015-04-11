لمريض الركبة.. خفف آلامك بالجرجير والكركم والزيت الحار

التهاب مفصل الركبة يعد من أكثر أمراض العظام شيوعاً، وخاصة ً بين كبار السن ومرضى السمنة، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة التى تساهم فى محاربة الالتهابات وتقليل حدتها، وذلك حسبما نشر مؤخراً على موقع "رعاية الصحة" الأمريكى.

وأوصى التقرير بتناول مجموعة من الخضروات التى تساهم فى الحد من التهابات الركبة، وخاصة ً الجرجير، والذى يعد من أفضل الأطعمة الصحية فى العالم طبقاً لأحدث التقارير، ويحتوى على قدر كبير جداً من مضادات الأكسدة وخاصة ً فيتامين "هـ" الذى يحارب الالتهابات، وكما ينصح بتناول بهار الكركم، والذى يماثل فاعلية المسكنات ولكن دون التسبب فى حدوث أى آثار جانبية، حسب أبحاث طبية حديثة.

ومن الفاكهة التى تساهم فى الحد من التهابات الركبة "الأفوكادو"، وهو غنى جداً بالفيتامينات، وخاصة فيتامين "ك" و"ج"، وأيضاً "التوت"، والذى يحتوى على مستويات رائعة من مضادات الأكسدة تساهم فى محاربة الالتهابات، وأيضاً الفراولة لها دور رائع فى ذلك.

وكما نصح التقرير الأمريكى بتناول الأطعمة الغنية بحمض الأوميجا-3، والذى يقاوم الالتهابات مثل عين الجمل والزيت الحار وسمك السالمون، والذى يساهم أيضاً فى الحد من إفراز مركبات "cytokines" التى تدمر المفاصل.

وأخيراً، ينصح بتناول الألبان التى تقلل حدة الالتهابات وتخفف مستويات المواد الالتهابية، حسب دراسة حديثة أشرف علياه باحثون من مستشفى بريجهام الأمريكية للنساء، وكما يفضل تناول مشروب الزنجبيل، والذى يتفوق على عقار "ايبوبروفين" المسكن فى تخفيف الالتهابات حسب دراسة طبية حديثة.