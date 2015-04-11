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علماء روس: موجة برد بدأت تجتاح العالم

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علماء روس: موجة برد بدأت تجتاح العالم علماء روس: موجة برد بدأت تجتاح العالم

لاحظ علماء جامعة ألطاي (ألطاي إقليم في روسيا) نذر موجة البرد القادمة.

وأوضح عميد كلية الجغرافيا في جامعة ألطاي، غينادي باريشنيكوف، في تصريح صحفي أن الدراسة التي أجراها علماء الجامعة منذ ثلاثينيات القرن العشرين أظهرت أن مساحة نهر جليد “مآشيه” بدأت تتزايد منذ عام 2014.

ويقع نهر الجليد هذا على سفح جبل “مآشيه” أحد جبال ألطاي. ويبلغ طوله نحو 10 كيلومترات.

ورصد علماء في إقليم روسي آخر — تشوكوتكا — ما يدعم رأي علماء ألطاي. وتناولت دراستهم التغيرات في تربة بحيرة ألغيغيتغين.

ولا يتفق ما خلص العلماء الروس إليه من استنتاجات مع وجهة نظر خبراء منظمة الأرصاد الجوية الدولية الذين يرون ما يشير إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.

أما العلماء الروس فلا يجدون دليلاً على أن الأمور تسير إلى ارتفاع مطرد لدرجة حرارة الأرض.

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