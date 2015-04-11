إصابة 7 بينهم طفلة إيطالية فى انفجار بمركز تجارى بتايلاند

أصيب سبعة أشخاص بينهم طفلة إيطالية، بجروح طفيفة بانفجار سيارة فى مرآب بمركز تجارى فى جزيرة ساموى السياحية بجنوب تايلاند، حسب ما أعلنت السلطات السبت، ولم يعرف على الفور ما إذا كان الانفجار عرضًا أو متعمدًا.

ووقع الانفجار مساء الجمعة فى مرآب تحت الأرض فى مركز “سنترال فيستيفال” التجارى، حيث كان الزبائن متواجدين داخل المبنى.

وقال الكولونيل ابيشارت بونسبورو، قائد الشرطة فى ولاية سورات ثانى، “لا نعلم بعد ما إذا كان الأمر يتعلق بسيارة مفخخة أو انفجار غاز، سيجرى تحقيق بالأمر هذا الصباح”.

وأضاف، “أصيب سبعة أشخاص بجروح طفيفة بالشظايا”، مضيفًا أنهم خرجوا جميعًا من المستشفى.