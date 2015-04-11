اليوم.. رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة يفتتحان محور مؤسسة الزكاة

يفتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة وعدد من الوزراء، محور وكوبرى مؤسسة الزكاة صباح اليوم السبت.

وأشار المحافظ إلى أن محور مؤسسة الزكاة، لربط الطريق الدائرى وحى المرج بأحياء المطرية وعين شمس وصولا إلى مسطرد، من خلال إنشاء المحور ذاته بطول حوالى 17 كم بعرض حوالى 40 مترا تقريباً، وإنشاء جزيرة وسطى وأرصفة وإنارة وأشجار ودهانات ولوحات إرشادية وكوبرى مؤسسة الزكاة أعلى مترو الأنفاق لربط مؤسسة الزكاة بعزبة النخل واستكمال المحور مرورا بعين شمس والمطرية إلى مسطرد.

وأزالت المحافظة 3 بؤر عشوائية كانت تقع فى منتصف الطريق وكذالك عشش وحجرات صغيرة بمنزل الكوبرى ولاستكمال المحور تم شراء 10 أفدنة بمنطقة المؤسسة العقابية، وإنشاء ألف وحدة سكنية بها تقريباً ونقل سكان تلك البؤر العشوائية وسكان العشش إليها.

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