م. السلطان: تطوير «حي البجيري» ينطلق من القيمة السياسية والثقافية والتراثية للمكان

أوضح أمين منطقة الرياض عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة م. إبراهيم السلطان، أن برنامج تطوير الدرعية التاريخية، يهدف إلى تطوير الدرعية التاريخية بإعمارها وتحويلها إلى مركزٍ ثقافي سياحي على المستوى الوطني، وفقاً لخصائصها التاريخية والثقافية والعمرانية والبيئية.

وقال عقب رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مساء أمس الأول بمحافظة الدرعية، حفل افتتاح مشروع تطوير البجيري: إن البرنامج ينطلق من أهمية الدرعية التاريخية، وقيمتها السياسية والثقافية وتراثها العمراني العريق، الذي اكتسبته منذ احتضانها لميثاق الدرعية التاريخي بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب، رحمهما الله عام 1157ه، واختيارها عاصمة للدولة السعودية الأولى ومنطلقاً للدعوة الإصلاحية، والقاعدة السياسية والحاضرة الرئيسية في الجزيرة العربية في عهد الدولة السعودية الأولى.

وأشار إلى أن الدرعية التاريخية تتميز بالعديد من المقومات السياحية والبيئية، التي تستمدها من مجاورتها لمدينة الرياض، وموقعها الفريد على ضفاف وادي حنيفة، وتكوينها البيئي الزاخر بالحياة الطبيعية، مما يسهم في تحويلها إلى ضاحية ثقافية سياحية ترويحية بمستوى عالمي، وأحد النماذج الحديثة لعمران الواحات في العالم.

«الدرعية» عاصمة الدولة السعودية الأولى ومنطلق الدعوة الإصلاحية والحاضرة الرئيسية للجزيرة العربية

وأفاد أن برنامج تطوير الدرعية التاريخية، انطلق بعد صدور الموافقة السامية الكريمة في 17 جمادى الآخر 1419ه على تشكيل "اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية" برئاسة سمو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وإقرار اللجنة في 14 صفر 1427ه للخطة التنفيذية لتطوير الدرعية التاريخية التي تضمنت الخطة التنفيذية لتطوير الدرعية التاريخية، عدداً من العناصر الرئيسية، من أبرزها: تحويل المناطق الأثرية والتراثية في الدرعية إلى مركز ثقافي وحضاري رئيس على المستوى الوطني، نظراً للدور الريادي والحضاري للدرعية كمنطلق للدعوة ونواة للدولة السعودية، واتخاذ أحياء الدرعية التاريخية والقديمة نواةً ومحوراً للتطوير العمراني والثقافي، وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة على المقومات البيئية الطبيعية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة للمشاركة في برنامج التطوير.

وبين م. السلطان، أن محاور تطوير الدرعية التاريخية، تشمل التخطيط الحضري للدرعية التاريخية بما يتواءم مع المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، والمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، إلى جانب استكمال مرافقها وبنيتها التحتية، وتطوير بنيتها العمرانية، وتوفير الساحات والميادين والحدائق العامة والطرق ومواقف السيارات وممرات المشاة، كما امتدت محاور التطوير في البرنامج إلى تطوير المحاور الثقافية والاقتصادية والاجتماعية ومراعاة متطلبات التطوير البيئي لوادي حنيفة، حيث تمثل التطوير في المحور الاجتماعي، في توفير عوامل استقرار سكانها، وتطوير اقتصاداتهم، فيما تمثل التطوير التراثي الثقافي في إعادة ترميم منشآت الدرعية التاريخية التراثية، وإنشاء المؤسسات الثقافية الوطنية، والمتاحف، وتنظيم الأنشطة الثقافية المستمرة، وتأهيل الدرعية لتكون أحد مواقع التراث العالمي المتجدد، أما التطوير الترويحي والسياحي، فتمثل في توفير المرافق الترويحية المناسبة، والأنشطة السياحية المختلفة، والاستفادة من المقومات البيئية لوادي حنيفة لدعم هذه الأنشطة.

وبالنظر إلى أهمية الموقع التراثية التي تحتضنها الدرعية التاريخية، وأهمية توفير أسس خاصة للتطوير في هذا النوع من المواقع، أشار م. إبراهيم السلطان إلى أن الهيئة وضعت منهجية علمية لكيفية التعامل مع المباني الأثرية بصورة تتماشى مع المواثيق العالمية لتطوير المواقع التراثية، مبيناً أنه قد تمَّ تطبيق هذه المنهجية في مباني الدرعية التاريخية، ابتداءّ بأعمال التوثيق لكامل حدود المنطقة، وتوثيق أساليب الحياة فيها، ورصد الجوانب الثقافية ومنظومة القيم والأعراف والتقاليد السائدة فيها، ومروراً بتوثيق الواقع التاريخي وفترات الازدهار والاندثار التي تعاقبت على الدرعية التاريخية، وصولاً إلى توثيق عناصرها العمرانية قبل التطوير.

مؤكداً أن الهيئة العليا انطلاقاً من هذه المنهجية، أجرت مجموعة من المسوحات الأثرية وأعمال التنقيب الأثري لبعض العناصر والمباني البارزة في كل من حيي الطريف والبجيري في الدرعية التاريخية، للتأكد من أصالتها وتماشياً مع المواثيق العالمية في هذا الشأن، وعلى ضوء ذلك، تم تقسيم الخطَّة التنفيذية لبرنامج تطوير الدرعية التاريخية، إلى ثلاث مجموعات من المشاريع التطويرية هي: مشاريع تطوير حي الطريف، ومشاريع تطوير حي البجيري، ومشاريع الطرق ومواقف السيارات وشبكات المرافق العامة، وتضم كل مجموعة منها العديد من المشاريع التطويرية والأعمال المتنوِّعة.