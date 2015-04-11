جمعية الحساسية والربو والمناعة تنظم حملة «مناعتك حياتك»

تنظم الجمعية السعودية للحساسية والربو والمناعة حملة توعوية تحت شعار (مناعتك حياتك) غداً في مجمع غرناطة مول من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً.

وتضم الفعالية أركاناً مختلفة يتم التفاعل فيها مع الجمهور من الأطفال والكبار تحت إشراف كادر الجمعية الصحي وسيشارك في الحملة استشاريو الحساسية والمناعة وطلبة كلية الطب في جامعة الملك سعود.

وأوضحت د. نوف الخميس رئيسة الجمعية بإن الحملة تتمحور حول موضوع الحساسيات المختلفة كحساسية الطعام والحشرات والمطاط وحساسيات الجلد، بالإضافة إلى أمراض نقص المناعة الوراثية من ناحية الأعراض والتشخيص والعلاج.

وأشارت بإن الهدف من إقامة الفعالية رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع والتعريف عن الجمعية ونشاطاتها كذلك تحفيز أطباء المستقبل على المشاركة في الأعمال التطوعية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وأكدت على حضور الأستاذ الدكتور فهد الزامل عميد كلية الطب في جامعة الملك سعود والفنان فايز المالكي المعروف بدعمه للأعمال التطوعية.