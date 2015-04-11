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جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طفل متعفنة بترعة نجع حمادى بسوهاج

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جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طفل متعفنة بترعة نجع حمادى بسوهاج جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طفل متعفنة بترعة نجع حمادى بسوهاج
يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال سوهاج، برئاسة الرائد أحمد خلف رئيس المباحث، جهودهم لكشف غموض العثور على جثة طفل طافية بترعة نجع حمادى دائرة المركز، فى حالة تعفن كامل، وتم انتشالها بمساعدة الأهالى.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال، يفيد بالعثور على جثة طفل طافية بترعة نجع حمادى دائرة مركز شرطة طما.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز والنقباء رفعت الحلوجى، وهيثم شاكر وحسام غلاب معاونو المباحث بوجود جثة للطفل "عبد الرازق أ ع ح"، 9 أعوام، تلميذ ويقيم مدينة طما يرتدى ملابس كاملة، وبمناظرتها تبين أنها فـى حالة تعفن، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى.

وتبين أن الطفل المتوفـى مبلغ بغيابه بتاريخ 7 أبريل الجارى فـى واقعة المحضر رقم 1492 إدارى المركز لسنة 2015، عن بلاغ شقيقه محمد أ ع ح، 21 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـى غياب شقيقه، وجارٍ استدعاء أحد أهل المتوفـى.

وقد كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال المركز بتاريخ اليوم، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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مصر 365