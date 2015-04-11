الحضري: لن اعتزل .. وأمر واحد فقط متبقي في الأهلي منذ رحيلي

أكد عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي أنه لن يفكر في الاعتزال لأنه "لم يشبع من لعب كرة القدم حتى الآن".

الحضري قاد الإسماعيلي للتعادل الإيجابي 1-1 أمام فريقه السابق الأهلي في الدوري المصري.

وتحدث الحضري عن الأهلي قائلا: " روح النادي الأهلي هي الأمر الوحيد المتبقي منذ يوم رحيلي وحتى اليوم".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية مع برنامج (الملاعب اليوم) "الأهلي لم يعد يملك خبرات كافية من اللاعبين".

وعن الإسماعيلي، قال الحضري: "أنا مستمر مع الإسماعيلي ولا أفكر في الرحيل".

وأكمل " المشاكل التي يمر بها الإسماعيلي موجودة في كل ناد في مصر".

واختتم الحضري حديثه متحدثا عن غيابه عن قائمة المنتخب، قائلا: "احترم كل الاختيارات ولن اعلق على استبعادي".