أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جاريدو ينتقد استدعاء لاعبي الأهلي للمنتخب

Google+ Print
جاريدو ينتقد استدعاء لاعبي الأهلي للمنتخب جاريدو ينتقد استدعاء لاعبي الأهلي للمنتخب

انتقد المدير الفني الأهلي خوان كارلوس جاريدو استدعاء لاعبي فريقه للانضمام لمعسكر المصري، مؤكدا أن ذلك يؤثر عليهم وعلى ناديه بشكل سلبي.

واستدعى المنتخب الأول لاعبي الأهلي لمعسكر تدريبي بناء على رغبة المدرب هيكتور كوبر.

بينما انضم باقي اللاعبين لنظيره الأوليمبي استعدادا للقاء بوروندي في إياب التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، والمؤهلة بدورها لأوليمبياد ريو دي جانيرو.

جاريدو أجرى حوارا مع موقعه الرسمي وتحدث فيه عن فرص الأهلي في الفوز بالدوري (اضغط هنا للقراءة)، كما انتقد فيه استدعاء لاعبيه للانضمام لمعسكر الفراعنة.

وتحدث المدرب الإسباني قائلا:"لدي 14 لاعب تم استدعائهم للمنتخب الأوليمبي والأول، وهذا يضعنا في مشكلة خطيرة".

وأكمل"لدينا جدول ضيق جدا وعلينا خوض العديد من المباريات فيه، لا أعرف إذا كان يمكننا أن نكون في قمة جاهزيتنا للقاء المقبل من عدمه، كما إننا لا نستطيع الاستعداد لمباراتنا في دوري أبطال أفريقيا".

ويستعد الأهلي لملاقاة الأسيوطي سبورت الثلاثاء المقبل في الدوري المصري ثم دمنهور، قبل أن يسافر إلى المغرب لمواجهة المغرب التطواني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

واختص جاريدو انتقاده المنتخب الأول، وأوضح"هذا ميعاد غير رسمي لاستدعاء اللاعبين، لا يمكن أن يحدث هذا في أي مكان في العالم".

وأضاف"لقد عدنا للقاهرة من الجونة في الواحدة من ظهر الثامن من أبريل، واللاعبين كان عليهم التدرب في اليوم التالي في التاسعة صباحا مع المنتخب".

وأتم"هذا يؤلمنا، لاعبو الفريق يبذلون جهدا كبيرا من أجل تخطي تلك المرحلة الصعبة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه