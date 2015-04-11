جاريدو ينتقد استدعاء لاعبي الأهلي للمنتخب

انتقد المدير الفني الأهلي خوان كارلوس جاريدو استدعاء لاعبي فريقه للانضمام لمعسكر المنتخب المصري، مؤكدا أن ذلك يؤثر عليهم وعلى ناديه بشكل سلبي.

واستدعى المنتخب الأول لاعبي الأهلي لمعسكر تدريبي بناء على رغبة المدرب هيكتور كوبر.

بينما انضم باقي اللاعبين لنظيره الأوليمبي استعدادا للقاء بوروندي في إياب التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، والمؤهلة بدورها لأوليمبياد ريو دي جانيرو.

جاريدو أجرى حوارا مع موقعه الرسمي وتحدث فيه عن فرص الأهلي في الفوز بالدوري (اضغط هنا للقراءة)، كما انتقد فيه استدعاء لاعبيه للانضمام لمعسكر الفراعنة.

وتحدث المدرب الإسباني قائلا:"لدي 14 لاعب تم استدعائهم للمنتخب الأوليمبي والأول، وهذا يضعنا في مشكلة خطيرة".

وأكمل"لدينا جدول ضيق جدا وعلينا خوض العديد من المباريات فيه، لا أعرف إذا كان يمكننا أن نكون في قمة جاهزيتنا للقاء المقبل من عدمه، كما إننا لا نستطيع الاستعداد لمباراتنا في دوري أبطال أفريقيا".

ويستعد الأهلي لملاقاة الأسيوطي سبورت الثلاثاء المقبل في الدوري المصري ثم دمنهور، قبل أن يسافر إلى المغرب لمواجهة المغرب التطواني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

واختص جاريدو انتقاده المنتخب الأول، وأوضح"هذا ميعاد غير رسمي لاستدعاء اللاعبين، لا يمكن أن يحدث هذا في أي مكان في العالم".

وأضاف"لقد عدنا للقاهرة من الجونة في الواحدة من ظهر الثامن من أبريل، واللاعبين كان عليهم التدرب في اليوم التالي في التاسعة صباحا مع المنتخب".

وأتم"هذا يؤلمنا، لاعبو الفريق يبذلون جهدا كبيرا من أجل تخطي تلك المرحلة الصعبة".