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محافظ الأقصر يتفقد حريق المدامود ويشكل لجنة لحصر الخسائر

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أمر الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مركز ومدينة الزينية، لحصر الخسائر الناجمة عن حريق قرية المدامود الذى أسفر عن نفوق 5 رؤوس أبقار و4 رؤوس أغنام وحمارين، بعدما امتد الحريق لـ 3 منازل و8 حظائر بالقرية.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ للمنازل المنكوبة، مساء أمس الجمعة، وبرفقته محمود مريود رئيس مركز ومدينة الزينية، والدسوقى عباس، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

كانت قوات الحماية المدينة بمحافظة الأقصر، قد تمكنت من السيطرة على حريق شبّ فى 3 منازل و8 حظائر ماشية بقرية المدامود، التابعة لمدينة الزينية شمال المحافظة.

وتلقى اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، إخطارا من إدارة الحماية المدينة يفيد بالسيطرة على حريق شبّ فى 3 منازل و8 حظائر ماشية بقرية المدامود، التابعة لمدينة الزينية شمال المحافظة، وتبين أن الحريق شبّ بداية فى سطح منزل أحد المواطنين، ثم أدت شدة الرياح لانتقال النيران للمبانى المجاورة، وأسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس أبقار و4 رؤوس أغنام وحمارين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.

المحافظ يستمع لأصحاب المنازل المنكوبة -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يستمع لأصحاب المنازل المنكوبة

المحافظ خلال تفقده للمنازل المحترقة -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ خلال تفقده للمنازل المحترقة

جانب من تفقد المحافظ لحريق المدامود -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من تفقد المحافظ لحريق المدامود

الأبقار المحترقة -اليوم السابع -4 -2015
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الأبقار المحترقة

آثار الحريق -اليوم السابع -4 -2015
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آثار الحريق


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