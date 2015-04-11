بالفيديو دربي مانشستر - اللون الأزرق يسيطر على مسرح الأحلام

ثورة قادها السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد ليجعله واحد من أقوى أندية العالم وأكثرهم تتويجا بالبطولات، لكن في آخر أعوامه مع الشياطين الحمر قبل اعتزاله، خضع أولد ترافورد أو مسرح الأحلام لجاره "المزعج" مانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد يستضيف مانشستر سيتي في أولد ترافورد الأحد المقبل لحساب الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، في لقاء يدخله الأول وهو في المركز الثالث بينما يأتي غريمه رابعا ولا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة فقط.

مسرح الأحلام يعد مكانا مرعبا لخصوم مانشستر يونايتد، ولكن في آخر خمسة أعوام فشل يونايتد في الفوز عليه في الدربي في آخر ثلاث أعوام من أصل آخر خمسة مواسم.

FilGoal.com يستعرض نتائج مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد في آخر خمسة مواسم.

2010-2009 مانشستر يونايتد 4-3 مانشستر سيتي

2011-2010 مانشستر يونايتد 2-1 مانشستر سيتي

2012-2011 مانشستر يونايتد 1-6 مانشستر سيتي

2013-2012 مانشستر يونايتد 1-2 مانشستر سيتي

2014-2013 مانشستر يونايتد 0-3 مانشستر سيتي