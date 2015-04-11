أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو دربي مانشستر - اللون الأزرق يسيطر على مسرح الأحلام

Google+ Print
بالفيديو دربي مانشستر - اللون الأزرق يسيطر على مسرح الأحلام بالفيديو دربي مانشستر - اللون الأزرق يسيطر على مسرح الأحلام

ثورة قادها السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد ليجعله واحد من أقوى أندية العالم وأكثرهم تتويجا بالبطولات، لكن في آخر أعوامه مع الشياطين الحمر قبل اعتزاله، خضع أولد ترافورد أو مسرح الأحلام لجاره "المزعج" مانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد يستضيف مانشستر سيتي في أولد ترافورد الأحد المقبل لحساب الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، في لقاء يدخله الأول وهو في المركز الثالث بينما يأتي غريمه رابعا ولا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة فقط.

مسرح الأحلام يعد مكانا مرعبا لخصوم مانشستر يونايتد، ولكن في آخر خمسة أعوام فشل يونايتد في الفوز عليه في الدربي في آخر ثلاث أعوام من أصل آخر خمسة مواسم.

FilGoal.com يستعرض نتائج مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد في آخر خمسة مواسم.

2010-2009 مانشستر يونايتد 4-3 مانشستر سيتي

2011-2010 مانشستر يونايتد 2-1 مانشستر سيتي

2012-2011 مانشستر يونايتد 1-6 مانشستر سيتي

2013-2012 مانشستر يونايتد 1-2 مانشستر سيتي

2014-2013 مانشستر يونايتد 0-3 مانشستر سيتي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "