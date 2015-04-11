سقوط عاطل بحوزته 80 مستندا مزورا قبل ترويجها على المواطنين فى المقطم

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المقطم من القبض على "هشام. ع. ب"، 45 سنة، عاطل، حاصل على ليسانس حقوق، ومقيم بالمقطم، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها 7748 لسنة 2011 المقطم "تبديد".. والمحكوم عليه فى القضية رقم 3143 لسنة 2013 مصر القديمة "تزوير" والمقضى فيها بالسجن 15 سنة بجلسة 14/4/2014، وبحوزته 71 إيصال سحب منسوب صدورها للإدارة العامة لمرور القاهرة وإدارة مرور المنيا و9 مستخرج رسمى لشهادات النجاح منسوب صدورها لوزارة التربية والتعليم ممهورين بختم شعار الجمهورية "مزورين".

وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها بين المواطنين لإنهاء إجراءاتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.