أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية تلقى القبض على المتهم بإطلاق النار على دورية أمنية بالرياض

Google+ Print
السعودية تلقى القبض على المتهم بإطلاق النار على دورية أمنية بالرياض السعودية تلقى القبض على المتهم بإطلاق النار على دورية أمنية بالرياض
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم باطلاق النار على احدى الدوريات الأمنية بالرياض، كما تم ضبط ثلاثة سعوديين ومقيمين اثنين يشتبه فى تورطهم بالتستر على المتهم ومساعدته فى الهرب.

وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية الليلة السعودية إن نتائج التحقيق فى واقعة تعرض إحدى دوريات الأمن فى ضاحية لبن غرب مدينة الرياض لإطلاق نار - مساء الأحد قبل الماضى من قبل سيارة مجهولة الهوية ما نتج عنه إصابة رجلى أمن أسفرت عن تحديد هوية المتورط بارتكابها وهو المواطن رامى عبد الله ثلاب الشمرى، والقبض عليه بمنطقة جازان قرب الحدود الجنوبية للمملكة أثناء شروعه فى التسلل إلى اليمن.

كما تم القبض على ثلاثة سعوديين و 2 من المقيمين أحدهما يقيم فى البلاد بطريقة غير مشروعة للإشتباه فى تورطهم بالتستر عليه، ومساعدته فى الهروب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات