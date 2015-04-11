السعودية تلقى القبض على المتهم بإطلاق النار على دورية أمنية بالرياض

تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من ضبط المتهم باطلاق النار على احدى الدوريات الأمنية بالرياض، كما تم ضبط ثلاثة سعوديين ومقيمين اثنين يشتبه فى تورطهم بالتستر على المتهم ومساعدته فى الهرب.

وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية الليلة السعودية إن نتائج التحقيق فى واقعة تعرض إحدى دوريات الأمن فى ضاحية لبن غرب مدينة الرياض لإطلاق نار - مساء الأحد قبل الماضى من قبل سيارة مجهولة الهوية ما نتج عنه إصابة رجلى أمن أسفرت عن تحديد هوية المتورط بارتكابها وهو المواطن رامى عبد الله ثلاب الشمرى، والقبض عليه بمنطقة جازان قرب الحدود الجنوبية للمملكة أثناء شروعه فى التسلل إلى اليمن.

كما تم القبض على ثلاثة سعوديين و 2 من المقيمين أحدهما يقيم فى البلاد بطريقة غير مشروعة للإشتباه فى تورطهم بالتستر عليه، ومساعدته فى الهروب.