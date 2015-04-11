أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 2 بالجيش الليبى خلال اشتباك مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى

Google+ Print
مقتل 2 بالجيش الليبى خلال اشتباك مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى مقتل 2 بالجيش الليبى خلال اشتباك مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى
قتل جنديان من الكتيبة 204 التابعة للجيش الليبى وأصيب آخران جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمنطقة بوهديمة بمدينة بنغازى.

وقال قائد المحور الغربى لمدينة بنغازى ورئيس عرفاء بكتيبة "شهداء الزاوية" "عصام العريبى" فى تصريح صحفى أمس، " إن جنديين من كتيبة "204" التابعة للجيش الليبى واثنين من القوة المساندة من شباب منطقة بوهديمة استشهدوا فى هذه الاشتباكات التى انتهت بتحقيق هذا الانتصار النوعى على مليشيات التطرف والإرهاب فى بنغازى".

وأضاف أن قوات الجيش فرضت، والقوة المساندة لها من شباب منطقة بوهديمة سيطرتها التامة، أمس الجمعة، على مقر البحث الجنائى ومديرية أمن بنغازى ومبنى الأمراض السارية ومعهد المعلمين بمنطقة الهوارى فى مدينة بنغازى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365