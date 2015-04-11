مقتل 2 بالجيش الليبى خلال اشتباك مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى

قتل جنديان من الكتيبة 204 التابعة للجيش الليبى وأصيب آخران جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمنطقة بوهديمة بمدينة بنغازى.

وقال قائد المحور الغربى لمدينة بنغازى ورئيس عرفاء بكتيبة "شهداء الزاوية" "عصام العريبى" فى تصريح صحفى أمس، " إن جنديين من كتيبة "204" التابعة للجيش الليبى واثنين من القوة المساندة من شباب منطقة بوهديمة استشهدوا فى هذه الاشتباكات التى انتهت بتحقيق هذا الانتصار النوعى على مليشيات التطرف والإرهاب فى بنغازى".

وأضاف أن قوات الجيش فرضت، والقوة المساندة لها من شباب منطقة بوهديمة سيطرتها التامة، أمس الجمعة، على مقر البحث الجنائى ومديرية أمن بنغازى ومبنى الأمراض السارية ومعهد المعلمين بمنطقة الهوارى فى مدينة بنغازى.

>