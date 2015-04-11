دخل أوباما يواصل تراجعه ليصل إلى 477 ألف دولار فى 2014

أظهرت الإقرارات الضريبية للرئيس باراك أوباما وزوجته ميشيل، التى أعلنها البيت الأبيض أمس، الجمعة، أن دخلهما الإجمالى بلغ 477 ألفا و383 دولارا فى 2014.

وانخفض دخلهما من 503 آلاف و183 دولارا فى عام 2013 و662 ألفا و67 دولارا فى 2012، فيما يرجع جزئيا إلى هبوط مبيعات السير الذاتية لأوباما، ويبلغ الراتب السنوى لأوباما 400 ألف دولار.

وذكر أوباما أنه حصل على دخل من الخارج بلغ 43 ألفا و722 دولارا، ولم يرد البيت الأبيض على الفور على أسئلة عن مصدر دخل أوباما من الخارج، ودفع أوباما ضرائب إجمالية بلغت 93 ألفا و362 دولارا أى بمعدل ضريبة على الدخل 19.6%، وقدمت عائلة أوباما 70 ألفا و712 دولارا للمؤسسات الخيرية.