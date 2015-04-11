عبوة ناسفة وراء انفجار محيط قسم شرطة إيتاى البارود.. وتحطم ثلاث سيارات

أكدت مصادر أمنية بالبحيرة، أن انفجار عبوة ناسفة بمحيط قسم إيتاى البارود بالبحيرة، منذ قليل، أدى إلى تحطم 3 سيارات كانت تقف بجوار قسم الشرطة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات برئاسة العميد جمال ياسين، إلى مكان الواقعة وتم فرض كردون أمنى لمنع اقتراب المواطنين وتمشيط الأماكن المجاورة بالاستعانة بالكلاب البوليسية، كما أعلنت قوات الأمن استنفارها لتأمين قسم الشرطة والأماكن الحيوية، وجار فحص مكان الانفجار ومعرفة ملابساته.

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