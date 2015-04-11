أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عبوة ناسفة وراء انفجار محيط قسم شرطة إيتاى البارود.. وتحطم ثلاث سيارات

Google+ Print
عبوة ناسفة وراء انفجار محيط قسم شرطة إيتاى البارود.. وتحطم ثلاث سيارات عبوة ناسفة وراء انفجار محيط قسم شرطة إيتاى البارود.. وتحطم ثلاث سيارات
أكدت مصادر أمنية بالبحيرة، أن انفجار عبوة ناسفة بمحيط قسم إيتاى البارود بالبحيرة، منذ قليل، أدى إلى تحطم 3 سيارات كانت تقف بجوار قسم الشرطة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات برئاسة العميد جمال ياسين، إلى مكان الواقعة وتم فرض كردون أمنى لمنع اقتراب المواطنين وتمشيط الأماكن المجاورة بالاستعانة بالكلاب البوليسية، كما أعلنت قوات الأمن استنفارها لتأمين قسم الشرطة والأماكن الحيوية، وجار فحص مكان الانفجار ومعرفة ملابساته.

موضوعات متعلقة:

ذعر بين أهالى إيتاى البارود فى البحيرة بعد انفجار بمحيط قسم الشرطة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365