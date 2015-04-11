مميش: الانتهاء من رفع 133,5 مليون متر مكعب رمال من القناة الجديدة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية أمس الجمعة، أن 37 كراكة عاملة فى مشروع قناة السويس الجديدة نجحت فى رفع 133,5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة من المستهدف رفعه، وهو 250 مليون متر مكعب بمتوسط تكريك يومى مليون و589 ألف متر مكعب.

وأشار الفريق مميش، إلى أن أعمال التكريك بقطاعات المشروع الثلاثة متواصلة، حيث قامت 22 كراكة تابعة للتحالف "الإماراتى البلجيكى الهولندى" تعمل فى المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة نجحت فى رفع 94 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، و10 كراكات تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات تابعة التحالف "البلجيكى الأمريكى"، نجحت فى رفع 32 مليون متر مكعب إلى جانب 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 7 ملايين و500 آلاف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

وأضاف "مميش"، أن المجرى الملاحى للقناة الجديدة بطول 35 كيلومترًا وبعمق 24 مترًا وعرض 320 مترًا عند صفحة المياه وبغاطس 66 قدمًا، وتم توسيع وتعميق التفريعات الغربية الحالية بطول إجمالى 37 كيلومترًا، وتشمل التفريعة الغربية بمنطقة البحيرات المرة الكبرى "27 كيلومترًا" والتفريعة الغربية للبلاح بطول 10 كيلومترات، وبذلك يصل الطول الإجمالى للقناة 72 كيلومترًا ونستهدف رفع 250 مليون متر مكعب حفر تحت منسوب المياه، بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال الحفر الجاف بكميات حوالى 258 مليون متر مكعب أتربة بتكلفة 4 مليارات جنيه.

وتابع مميش، أنه تمت إزالة تاكسيات "تبطين المجرى الملاحى من الداخل" وستائر بطول 20 كيلومترًا، وإنشاء تكسيات جديدة بطول 100 كيلومتر وبتكلفة تقديرية 500 مليون جنيه.

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