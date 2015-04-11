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مش دايما الطول هيبة.. طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

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مش دايما الطول هيبة.. طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مش دايما الطول هيبة.. طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب
من الشائع أن الطول هيبة، وميزة يتباهى بها صاحبها، لكن الأبحاث العلمية أكدت أن طوال القامة يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وهذا ما يؤكده الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى، أن طوال القامة الذين يبلغ طولهم من 170 سم فما فوق، أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الوعائية، كتمدد أو تمزق الشريان الأورطى ويصاحبه بعض التغيرات الأخرى، ويرجع ذلك لوجود تغيرات فسيولوجية فى الشرايين.

ويوصى د. محمد فريد الجندى طوال القامة للوقاية من الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، بضرورة تجنب حمل الأشياء الثقيلة وعدم بذل مجهود عضلى كبير، وتجنب الإمساك، لأن الشرايين لديهم ضعيفة وتتأثر بسرعة وأى مجهود يسبب تمزق بالشرايين.

يضيف أستاذ ورئيس أقسام القلب أنه للحفاظ على مستوى ضغط الدم وتجنب زيادته، بالأخص لطوال القامة الذين لديهم عامل وراثى للإصابة بالمرض، فمن الضرورى الابتعاد عن الأكلات المملحة والمخللات والتوتر والقلق.

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مصر 365