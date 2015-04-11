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تجنبى المسكنات لعلاج آلام الدورة الشهرية واستخدمى النعناع والقرفة

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تجنبى المسكنات لعلاج آلام الدورة الشهرية واستخدمى النعناع والقرفة تجنبى المسكنات لعلاج آلام الدورة الشهرية واستخدمى النعناع والقرفة
أرسلت قارئة 23 عاما تسأل، أتناول الكثير من المسكنات أثناء الدورة الشهرية، فما أضرارها؟

وتجيب عن التساؤل الدكتورة نسمة سالم أخصائية التناسلية، موضحة أن آلام الدورة الشهرية، والتى تتركز بشكل كبير فى الـ3 أيام الأولى من كل دورة، تؤدى إلى تناول الكثير من الفتيات للمسكنات بإفراط، وهو ما قد يعرضهن لأخطار مستقبلية كثيرة، أهمها الاعتياد على تناول المسكنات، إضافة إلى انخفاض قدرات الكليتين على التخلص من سموم الجسم وكثير من المشكلات الأخرى.

وأضافت نسمة محذرة من الإفراط والاعتياد على تناول المسكنات للتخلص من ألم الدورة الشهرية، لأنها عرض متكرر ومستمر، وهو ما يزيد من خطورة المسكنات، ولذا تنصح أخصائية التناسلية بضرورة اهتمام الفتاة بتناول المشروبات الطبيعية القادرة على تخفيف بعض آلام الدورة كمشروبات النعناع الدافئ لا الساخن، القرنفل والعسل والميريمة، والقرفة، مع تناول مسكن لا تزيد جرعته عن 250،، ولا تزيد حصة الفتاة اليومية عن قرص واحد لمدة 3 أيام الأولى من الدورة الشهرية، مع تجنب المسكنات التى تسبب التهاب الأمعاء.

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مصر 365