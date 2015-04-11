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بالصور.. مسرح قصر ثقافة بورسعيد يقدم العرض المسرحى "المجانين"

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أقيم العرض المسرحى "المجانين" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، بحضور لفيف من الفنانين والمبدعين والمثقفين من المحافظة ومن خارجها، حيث توافد أهالى المحافظة على قصر الثقافة لمشاهدة العرض قبل الموعد الرسمى لتقديمه، حيث تم افتتاحه فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

عرض المجانين على مسرح ثقافى بورسعيد -اليوم السابع -4 -2015
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عرض المجانين على مسرح ثقافى بورسعيد

وتدور قصة مسرحية "المجانين" حول مجموعة من الشباب والفتيات الذين يعانون من بعض الأزمات التى عرقلت مسار حياتهم كفقدان الأصدقاء والصراعات المستمرة مع الأهل وصعوبات الحياة التى مروا بها، الأمر الذى تسبب فى إصابتهم ببعض الاضطرابات النفسية لينتهى بهم المطاف إلى الدخول إلى مستشفى الأمراض العقلية، ويواجهون معاناة داخل المستشفى أكبر من معاناتهم خارجها .

جانب من العرض المسرحى -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من العرض المسرحى

العرض المسرحى "المجانين" من تأليف الراحل محمد الشربينى، وإخراج عمرو عجمى، وبطولة مجموعة من الوجوه الواعدة من الشباب والفتيات.

نجوم العمل بعد العرض -اليوم السابع -4 -2015
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نجوم العمل بعد العرض

جانب آخر من العرض -اليوم السابع -4 -2015
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جانب آخر من العرض

أفيش العرض -اليوم السابع -4 -2015
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أفيش العرض


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