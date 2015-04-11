كايت ميدلتون ستضع مولودها في هذا المستشفى

أعلن القصر الملكي البريطاني أن دوقة كامبردج، زوجة الأمير William، ستضع طفلها الثاني في عيادة الولادات الخاصة التابعة لمستشفى "سانت ماري"، في غرب لندن، حيث أنجبت الأمير George سنة 2013.

وبرغم أنّ الأمير William بدأ عمله الجديد كطيّار منذ أسبوعين فقط، فإنّه سيكون إلى جانب زوجته Kate Middleton عندما تضع مولودها الثاني، الذي لا يعلمان جنسه حتى الآن.

واللافت أنّ التكهّنات السارية في وسائل الإعلام البريطانية تُشير إلى أنّ الطفل القادم أنثى، بحجّة أنّ Kate كانت ترتدي اللون الزهري خلال آخر إطلالة عامّة لها.

ومن المتوقع أن تلازم الدوقة الآن قصر كنغستون حتى يحين موعد الإنجاب المتوقع بحلول نهاية الشهر الجاري أبريل.

وسيتم الإعلان عن ولادة الطفل الثاني لـ Kate Middleton والأمير William على حساب "تويتر" التابع لقصر كنسينغتون وفي نشرة ملكية تُعلّق في باحة قصر باكينغهام بعد إعلام الملكة والعائلتين بالنبأ السعيد.

يُذكر أنّ الأمير George هو الابن البكر للولدين قد ولد في 22 تموز 2013 عند الساعة 16,24 بالتوقيت المحلّي في هذه العيادة التي ولد فيها أيضاً والده وعمّه Harry.

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