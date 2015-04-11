أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

راشيل لي كوك تنجب طفلها الثاني

Google+ Print

الجمعة 10-04-2015 18:50

أنجبت الممثلة الأمريكية Rachael Leigh Cook طفلها الثاني من زوجها الممثل Daniel Gillies.
وأطلقت النجمة البالغة من العمر 35 عاماً على ابنها الذي أنجبته يوم السبت اسم Theodore Vigo Sullivan Gillies.
واكدت Rachael أنّ الطفل، الذي أنجبته في إحدى مستشفيات لوس أنجلوس، بصحة جيّدة جداً.
و Theodore لديه شقيقة كبرى تدعى Charlotte Easton Gillies، وقد ولدت في أيلول/سبتمبر 2013.
يُذكر أنّ Rachael Leigh Cook و Daniel Gillies تزوجا عام 2004.

 

14 ولادة شغلت الإعلام في 2014

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي