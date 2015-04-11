راشيل لي كوك تنجب طفلها الثاني

أنجبت الممثلة الأمريكية Rachael Leigh Cook طفلها الثاني من زوجها الممثل Daniel Gillies.

وأطلقت النجمة البالغة من العمر 35 عاماً على ابنها الذي أنجبته يوم السبت اسم Theodore Vigo Sullivan Gillies.

واكدت Rachael أنّ الطفل، الذي أنجبته في إحدى مستشفيات لوس أنجلوس، بصحة جيّدة جداً.

و Theodore لديه شقيقة كبرى تدعى Charlotte Easton Gillies، وقد ولدت في أيلول/سبتمبر 2013.

يُذكر أنّ Rachael Leigh Cook و Daniel Gillies تزوجا عام 2004.

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