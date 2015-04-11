بالفيديو: حسن الرداد يقلد فيفي عبده في 5 امواه

قلد الممثل المصري حسن الرداد مواطنته الممثلة فيفي عبده أمس خلال استضافته معها خلال برنامج"5 امواه"الذي تقدمه فيفي عبر فضائية ten.

حيث طلبت فيفي من حسن أن يقلدها في كلمتها الشهيرة 5 امواه مثلما قالها في فيلمه"زنقة ستات" فقلدها حسن بشكل كوميدي أثار الضحكات.

وفي اتصال لمنتج الفيلم أحمد السبكي بالبرنامج سألته فيفي عن سبب استعارته لـ 5 امواه في العمل فقال انه لا يقصد شيء وتتمنى أسرة الفيلم أن تقلد فيفي عبده فردت فيفي ضاحكة :"لازم المرة الجاية تقول في فيلمك الجديد قشطات عسلات"وهي الكلمات الدارجة على لسان فيفي دوما.

وكشف السبكي عن مشروعة الفترة القادمة بالتحضير لفيلم سينمائي جديد يجمع حسن الرداد بايمي،لكن لم يكشف عن أي من تفاصيله.