أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: حسن الرداد يقلد فيفي عبده في 5 امواه

Google+ Print
بالفيديو: حسن الرداد يقلد فيفي عبده في 5 امواه بالفيديو: حسن الرداد يقلد فيفي عبده في 5 امواه

الجمعة 10-04-2015 21:57

قلد الممثل المصري حسن الرداد مواطنته الممثلة فيفي عبده أمس خلال استضافته معها خلال برنامج"5 امواه"الذي تقدمه فيفي عبر فضائية ten.

حيث طلبت فيفي من حسن أن يقلدها في كلمتها الشهيرة 5 امواه مثلما قالها في فيلمه"زنقة ستات" فقلدها حسن بشكل كوميدي أثار الضحكات.

وفي اتصال لمنتج الفيلم أحمد السبكي بالبرنامج سألته فيفي عن سبب استعارته لـ 5 امواه في العمل فقال انه لا يقصد شيء وتتمنى أسرة الفيلم أن تقلد فيفي عبده فردت فيفي ضاحكة :"لازم المرة الجاية تقول في فيلمك الجديد قشطات عسلات"وهي الكلمات الدارجة على لسان فيفي دوما.

وكشف السبكي عن مشروعة الفترة القادمة بالتحضير لفيلم سينمائي جديد يجمع حسن الرداد بايمي،لكن لم يكشف عن أي من تفاصيله.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "