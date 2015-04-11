"جاوتامي كابور" تُصاب بالإغماء خلال التصوير

أصيبت النجمة الهنديةGautami Kapoor بحالة إغماء أثناء تصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد "Tere Sheher Mein".

فقد أغمي على النجمة Kapoor خلال تصويرها أحد المشاهد، وتبيّن أنّ أسباب الإغماء تعود إلى ارتفاع شديد في ضغط الدم بسبب الحرارة الشديدة والشمس التي كانت ساطعة.

Gautami البالغة من العمر 40 عاماً، عادت لاستكمال عملها مشاهد التصوير بعد تلقيها الإسعافات اللازمة، حرصاً منها على فريق عملها وحسن سير العمل.