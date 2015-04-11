ضبط 11 طنا و300 كيلو أسماك مجمدة وسردين فاسدة بدمياط

شنّت مديرية الطب البيطرى فى دمياط، برئاسة الدكتور حسن عوض غراب، مدير عام الطب البيطرى، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة للمرور على المطاعم ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك الطازجة والمملحة وأخذ عينات منها وإرسالها للمعمل البيطرى للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، خاصة مع قرب الاحتفال بأعياد شم النسيم.

وأسفرت الحملة عن ضبط (300 كيلوجرام) سردين مملح، بمدينة فارسكور، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم عمل المحضر اللازم وأمرت النيابة بإعدامها.

كما تم ضبط (11.088 طن) أسماك مجمدة مستوردة، منتهة الصلاحية، بالاشتراك مع مباحث تموين دمياط، وتم تحرير محضر برقم (2232) جنح دمياط الجديدة، والتحفظ على الكمية المضبوطة، بالإضافة إلى ضبط 5 كيلوجرامات لحوم مجمدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم إعدامها بعد صدور قرار النيابة العامة .

وقامت الحملة بسحب 28 عينة من الأسماك المملحة والمدخنة (رنجة) من الأسواق ومحال بيع الأسماك بمدينة دمياط، وذلك لإرسالها لمعمل بحوث الأغذية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

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