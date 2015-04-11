«داون تاون» دبي.. حياة كما نحبها

«داون تاون» دبي هو أحد الأماكن الأشهر في العالم سياحياً، إنه بوتقة تنصهر فيها معالم رائعة الجمال والتكوين المعماري والفني. بدءاً من برج خليفة مروراً بمول دبي ووقوفاً عند نوافير الماء الراقصة «دبي فاونتن» وتجولاً في «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، السياح ينبهرون بهذه المشاهد الخلابة، لقطات تذكارية تسجلها عدساتهم ترصد التطور الحضاري لهذا الموقع الجميل.

«بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، يعتبر الوجهة الأكثر استقطاباً للزوار ويقع «وسط مدينة دبي» الذي يشهد زخماً تنموياً ملحوظاً حتى أضحى من أرقى المناطق في العالم، علاوة على أنه يعد أحد أشهر وجهات سياحة الحياة العصرية الراقية متفوقاً على نظرائه على المستوى العالمي ليستحق بجدارة لقب «قلب العالم الحاضر».

ويعتبر المشروع مجمعاً عصرياً متكاملاً يمثل بيئة نموذجية للسكن والعمل والترفيه وتنتشر في رحابه نخبة من أبرز معالم المدينة مثل «برج خليفة» و«دبي مول» إضافة إلى مشروع «متحف دبي للفن الحديث ودار الأوبرا» الذي يجري العمل عليه حاليا وتم تصميم جميع أجزاء المشروع من قبل ألمع المهندسين والمعماريين في العالم.

تقدير وولاء

ويشكل «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» الذي عرف سابقا باسم «إعمار بوليفارد»، والممتد بطول 3.5 كيلومترات، صلة الوصل بين مختلف الوجهات والمنافذ التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي المتميزة التي يحفل بها «وسط مدينة دبي» .

.وتأتي إعادة تسمية «إعمار بوليفارد » باسم «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» اعترافاً بالفضل .

وتعبيراً عن أسمى آيات التقدير والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يستقي من رؤيته وتوجيهاته الطموح والعزيمة للارتقاء بمدينة دبي إلى مصاف أكبر الوجهات العالمية على كافة المستويات بما في ذلك الضيافة والسياحة والتجارة والترفيه.

ويعتبر وسط مدينة دبي الممتد على مساحة 500 فدان بقيمة تطويرية بلغت 20 مليار دولار أميركي مجمعاً عصرياً متكاملاً يمثل بيئة نموذجية للسكن والعمل والترفيه.

أكبر وجهة

وأضحى «داون تاون» دبي اليوم ينبض بالحياة في كافة أرجائه حيث يضم أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم «دبي مول» إلى جانب أطول مبنى في العالم وهو «برج خليفة»، ويضم كذلك العديد من المجمعات السكنية والمكاتب والفنادق إلى جانب نوافير «دبي فاونتن» الاستعراضية الأطول في العالم.

كما يضم «وسط مدينة دبي» طيفاً واسعاً من الخيارات السياحية والترفيهية الاستثنائية منها «قمة برج خليفة» التي تعتبر أعلى منصة مشاهدة مفتوحة للزوار مع شرفة في الهواء الطلق في العالم، ومطعم «أتـ. موسفير» أعلى مطاعم العالم إضافة إلى ستة فنادق عالمية فاخرة منها «أرماني دبي» وفندق «العنوان».

أنشطة وفعاليات

ويستضيف «داون تاون» وسط مدينة دبي على مدار السنة العديد من الأنشطة والفعاليات التي تجتذب مئات الآلاف من الأشخاص بما في ذلك المسيرة الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ومهرجان الإمارات للسيارات الكلاسيكية وغيرها الكثير..

كما يمثل «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» منطلقا لاستعراض التحف الفنية والهندسية ومنها تمثال «التجمع» لكزافييه كوربيرو وتمثال «الحصان 2007» المصنوع من البرونز والذي صممه الفنان التشكيلي العالمي فرناندو بوتيرو.

ويضم «وسط مدينة دبي» أيضاً «ذا بافيليون» الذي يعتبر من أشهر المعارض في المدينة إضافة إلى ألف عمل فني متنوع تتوزع في مختلف أرجاء «برج خليفة».

ويقدم «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» في «وسط مدينة دبي» لسكان المدينة وزوارها على حد سواء باقة استثنائية من الخيارات التي تنسجم مع أرقى أساليب الحياة العصرية وأكثرها تميزاً فمن خلال مجموعة الأعمال الفنية المميزة والخيارات الترفيهية والمسيرات الاحتفالية والمطاعم والمقاهي والعروض السينمائية والموسيقية..

وسهولة الوصول إلى أشهر المعالم في المدينة التي تتبوأ اليوم موقع الصدارة بين نظيراتها كواحدة من الوجهات الأكثر تميزاً في العالم على كافة المستويات .