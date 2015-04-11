غدا.. لقاء تاريخي يجمع أوباما وكاسترو في قمة بنما

يلتقي الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والكوبي راوول كاسترو يوم غد “السبت” في بنما على هامش قمة تاريخية للأمريكتين تكرس التقارب بين الولايات المتحدة وكوبا بعد 53 عاما من العداوة الشديدة.

وقال بن رودس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، في تصريح للصحفيين اليوم، “إن أوباما وكاسترو سيلتقيان ويتحادثان في اليوم الثاني لقمة الأمريكتين” ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن اوباما وكاسترو تحدثا عبر الهاتف أول أمس قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي واشنطن أمس “الخميس”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التقى اليوم نظيره الكوبي برونو رودريغيز، وهو اللقاء الاول بين مسؤولين بهذا المستوى منذ عام 1958 وذلك على هامش أعمال القمة المنعقدة حاليا في بنما.

وتسجل قمة الامريكتين التي تجمع خلال يومين نحو ثلاثين من قادة الدول، حضورا غير مسبوق لكوبا التي استبعدتها الولايات المتحدة ومنظمة الدول الامريكية من الاجتماعات والمنابر الكبرى في القارة.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، أوصت بشطب كوبا من القائمة الأمريكية السوداء للدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد أكثر من 30 عاما على إدراجها في هذه القائمة.

وصرح عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي “بن كاردن” بأن التوصية جاءت بناء على دراسة فنية استغرقت عدة أشهر.

وقال “إن هذا الإجراء يعد محطة مهمة في جهود الولايات المتحدة لبناء علاقة مثمرة مع كوبا”.