سعيد الطاير يفوز بجائزة الشخصية المجتمعية لعام 2014

فاز سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة الشخصية المجتمعية لعام 2014 خلال حفل تكريم الشخصية التربوية والمجتمعية، والشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمساهمين لمنطقة دبي التعليمية التي أقيمت تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وبحضور الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير منطقة دبي التعليمية، حيث تسلم سعيد محمد الطاير الجائزة من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية.

وتقدم سعيد محمد الطاير بالشكر لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، والدكتور أحمد عيد المنصوري من مدير منطقة دبي التعليمية، وكافة الهيئات والشركاء الاستراتيجيين على هذا التكريم مثنياً على جهودهم ومتمنياً لهم دوام التقدم والنجاح.

وقال : »انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لرؤية وخطة دبي 2021، نسعى في الهيئة لتعزيز وتوثيق العلاقة مع الشركاء والمعنيين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، ويسهم في عملية التطوير المستدام للشراكات، ويحقق أعلى معايير التميز في الخدمات التي نقدمها لشركائنا ومتعاملينا.

وأضاف : «نسعى دائما ً لتعزيز العمل المشترك مع المؤسسات والدوائر الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، وبناء علاقات مستدامة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، والعمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الاجراءات وتطوير خدمات المتعاملين ودعم جهود التطوير المؤسسي، كما ندعم جهود منطقة دبي التعليمية لرفع مكانة المعلم وتعزيز دوره في العملية التربوية والتعليمية لدفع عجلة التنمية المستدامة في دبي.