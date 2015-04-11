كلية الإمارات للتكنولوجيا تنظم معرضاً خيرياً يدعم مركز التوحد

نظمت ادارة شؤون الطلبة بالتنسيق مع إدارة مركز الإمارات للتوحد معرضا تسويقيا لمنتجات طلبة المركز بالحرم الجامعي للكلية.

وقال محمد عطية رئيس قسم شؤون الطلبة بالكلية: المبادرة جاءت من منطلق المشاركة الإيجابية والمسؤولية الاجتماعية لكلية الإمارات للتكنولوجيا في المجتمع وتحفيزا للطلبة على المشاركة الايجابية والعمل الخيري الإماراتي.

وتضمن المعرض مجموعة من منتجات طلبة المركز من مشغولات يدوية ومصنوعات جلدية ولوحات فنية وكرم محمد عطية رئيس قسم شؤون الطلبة إدارة المركز على المجهود الطيب الذي يبذلونه والدور الإيجابي لدمج طلبتهم في المجتمع.

يتبنى المركز فلسفة المنهج النفسي التربوي من خلال وضع مناهج دراسية تتركز على تنمية الجوانب الاجتماعية والمعرفية والنفسية والسلوكية للطفل وان كل طفل قادر على التطوير. رؤيتنا هي لكل طفل أن ينمي قدراته ويكتسب المهارات الضرورية من أجل الاستقلال ومن أجل العودة إلى أسرته، ومجتمعه ومدرسته.

وتكمن فلسفة الإرشاد والدعم الأسري للمركز في إرشاد الأسر في تحمل مسؤولياتها تجاه أبنائهم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال مقابلات دورية يتم فيها التعريف بالبرامج المطبقة مع الطفل والمشاكل السلوكية وكيفية التعامل معها حتى لا يكون هناك تعارض بين المركز والمنزل في التعامل.

وذلك لان العمل مع الطفل بالمركز لا بد وان يعمم ضمن محيط الأسرة بشكل خاص والمحيط المجتمعي بصورة عامة وهذا لن يأتي إلا من خلال التواصل والحوار المستمر بين المركز والمنزل.

ويعتبر مركز الإمارات للتوحد هو الأول من بين المراكز في تطبيق البروفيل النفسي تعليمي للبالغين والمراهقين وذلك حرصا منه على الالتزام بالمبدأ الذي يؤمن به المركز وهو اتباع النهج العلمي في التطبيق والتخصص في تقديم الخدمة.