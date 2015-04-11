محمد بن راشد: «دبي للفراشات» و«الزهور» تضاهيان تصاميم عالمية

أبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إعجابه بحديقتي دبي للفراشات ودبي للزهور.

مشيراً سموه إلى أنهما عملان هندسيان رائعان يضاهيان تصاميم عالمية في مجال تنظيم الحدائق التي تعتبر متنفساً للناس من مختلف الأعمار وعاملاً مهماً في الحفاظ على البيئة وجمالها ونقائها.

جاء ذلك خلال زيارة سموه الحديقتين أمس مصطحباً نجليه سمو الشيخة الجليلة وسمو الشيخ زايد، في منطقة البرشاء في دبي. وبارك سموه الجهود التي تبذل في سبيل توفير مساحات خضراء في الدولة لإسعاد الناس وإدخال البهجة إلى قلوبهم خاصة شريحة الأطفال وكذا الحفاظ على بيئتنا المحلية نظيفة والمساهمة في تخفيف التلوث البيئي.

مكونات

وتفقد سموه مكونات الحديقة التي تغطي ما مساحته 4500 متر مربع من الأرض منها 2000 متر مربع لبيت الفراشات الذي يضم 26 نوعاً من الفراشات بالإضافة إلى حديقة الزهور التي تسر عيون الناظرين بألوانها وأنواعها المختلفة التي تصل إلى 120 نوعاً من الزهور والورود.

وتضم «حديقة دبي للفراشات» وهي أول حديقة مغطاة في العالم متحف الفراشات ومرافق خدمية وترفيهية للزوار الذين يصل عددهم ما بين 2000 و 3000 زائر يومياً.

كما عرج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونجلاه يرافقهم خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي على حديقة دبي للزهور «دبي ميراكل غاردن» التي تبلغ مساحتها نحو مليوني قدم مربعة وتعد أكبر حديقة للزهور في العالم إذ يزرع فيها خمسة وعشرون نوعاً من الورود والزهور بخمسة وسبعين لوناً مختلفاً.

حيث تشكل لوحة جميلة مرسومة بأيدي مصممين بارعين أضفوا بإبداعاتهم سحراً على الحديقة التي يغطي جزءاً من مساحتها 120 مجسماً من الزهور مصممة كمجسمات دائمة تعكس جمالية الحديقة والغرض من إنشائها ودورها في تنشيط السياحة العائلية في البلاد وازدهارها وتنويع مقوماتها ومكوناتها.

واستمع سموه خلال جولته في الحديقتين اللتين طورتهما شركة «عقار للحدائق الوطنية» إلى شرح من مديرهما المهندس عبدالناصر رحال الذي صمم مع مهندسين آخرين هذين المعلمين البارزين «حديقة دبي للفراشات» و«دبي ميراكل غاردن» اللتين باتتا وجهة سياحية يعشقها الصغار قبل الكبار.

مع الجليلة وزايد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله في حسابه عبر «انستغرام ، صورتين من زيارته لحديقتي دبي للفراشات ودبي للزهور ودون سموه معلقاً على إحداهما: زرت اليوم حديقة الفراشات مع أبنائي الجليلة وزايد، وفي الثانية دون سموه: مع الجليلة وزايد في حديقة دبي للزهور «دبي ميراكل جاردن».