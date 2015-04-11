أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس يوم السبت 11/4 /2015

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس يوم السبت 11/4 /2015 حظك اليوم برج القوس يوم السبت 11/4 /2015
برج القوس هو برج نارى يتأثر بدرجة كبيرة بكوكب المشترى الذى يمده بالتفاؤل والطموح والحب والحظ رومانسى، ولديه العديد من الأهداف والأفكار المختلفة لديهم روح مبدعة ومرحة يجذبون الجميع إليهم ولديهم القدرة على العطاء والتضحية من أجل عائلتهم من عيوب مواليد هذا البرج المزاجية والبعد عن الواقعية والعصبية الشديدة التى يمكن أن تبعد عنهم أقرب الأشخاص.

توقعات ماغى هالة عمر الحمل على المستوى العاطفى


>أنت الآن على وشك اتخاذ قرار صعب فى علاقتك مع شريك حياتك لذلك كن صريح مع الشريك وقول ما تريد قوله من فترة طويلة، ولا تجعل الأمور تنقلب عليك وتجد نفسك عاجزا عن تحمل ردود فعله التى قد تفسد كل شيء فى لحظات متهورة، عليك أن تتعامل مع الأمر بعقلانية خاصة لأنك تحبه كثيرا ولا تريد الابتعاد عنه

على مستوى العمل والمال


>عملك يسير بشكل جدى وأنت تضحى من أجله كثيرا وتريد أن تحقق بعض الأهداف قبل أن تغير مجالك أو تبدأ فى مجال جديد، هذه الفترة أنت فى حاجة إلى ترتيب أمورك المالية ومعرفة ما تريد أن تحقق بدقة لبدأ خطواتك تجاهه.

على مستوى الصحة


>نقاط ضعفك أمام المأكولات الشهية تجعلك تفرط فى تناولها لذالك لا تستسلم لذلك وحاول أن تحافظ رشاقتك بالرياضة ولا تخرج طاقتك فى الطعام حتى لا تحصد وزنا زائدا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الثور الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الثور الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى