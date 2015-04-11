حظك اليوم برج القوس يوم السبت 11/4 /2015

برج القوس هو برج نارى يتأثر بدرجة كبيرة بكوكب المشترى الذى يمده بالتفاؤل والطموح والحب والحظ رومانسى، ولديه العديد من الأهداف والأفكار المختلفة لديهم روح مبدعة ومرحة يجذبون الجميع إليهم ولديهم القدرة على العطاء والتضحية من أجل عائلتهم من عيوب مواليد هذا البرج المزاجية والبعد عن الواقعية والعصبية الشديدة التى يمكن أن تبعد عنهم أقرب الأشخاص. توقعات ماغى هالة عمر الحمل على المستوى العاطفى

>أنت الآن على وشك اتخاذ قرار صعب فى علاقتك مع شريك حياتك لذلك كن صريح مع الشريك وقول ما تريد قوله من فترة طويلة، ولا تجعل الأمور تنقلب عليك وتجد نفسك عاجزا عن تحمل ردود فعله التى قد تفسد كل شيء فى لحظات متهورة، عليك أن تتعامل مع الأمر بعقلانية خاصة لأنك تحبه كثيرا ولا تريد الابتعاد عنه على مستوى العمل والمال

>عملك يسير بشكل جدى وأنت تضحى من أجله كثيرا وتريد أن تحقق بعض الأهداف قبل أن تغير مجالك أو تبدأ فى مجال جديد، هذه الفترة أنت فى حاجة إلى ترتيب أمورك المالية ومعرفة ما تريد أن تحقق بدقة لبدأ خطواتك تجاهه. على مستوى الصحة

>نقاط ضعفك أمام المأكولات الشهية تجعلك تفرط فى تناولها لذالك لا تستسلم لذلك وحاول أن تحافظ رشاقتك بالرياضة ولا تخرج طاقتك فى الطعام حتى لا تحصد وزنا زائدا.

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شبكةعيونالإخبارية

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