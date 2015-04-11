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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 11/4 /2015

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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 11/4 /2015 حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 11/4 /2015
مواليد هم العقرب لديهم شخصية مميزة فريدة من نوعها مرحون لا يحبون التشاؤم يمكنهم جذب اهتمام الجميع بمجرد البدء فى التحدث، ملهمون ومجتهدون فى عملهم يبحثون عن الكمال ويريدون أن يحققوا أهدافهم التى يراها البعض مستحيلة، لديهم القدرة على وضع الخطط لا يتركون أحد يقنعهم بأنهم لا يستطيعون فعل شىء، عصبيون لأعلى درجة ويجب الحذر عند الاحتكاك بهم وقت الغضب.

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>تخلصت من علاقة استنزفتك كثيرا وأضرت بك كثيرا وأنت الآن أكثر عقلانية وتفكر بشكل صاف وكل المحاولات التى يقوم بها حبيبك السابق للعودة لا تؤثر فيك ولكنك تشعر بذنب تجاه لا تشعر بذلك فأنت ضحيت كثيرا وتوصلت لقرار سليم لا تتراجع فيه وإذا لزم الأمر عليك مواجهته والتحدث بجديه فى ضرورة الابتعاد عنك.

على مستوى العمل والمال


>أنت شخص مبدع وذكى ولا تحتاج إلى من يقول لك ذلك فأنت تعلم قدراتك العقلية مهاراتك وتحاول أن تطورها والعمل يسير الآن بشكل جيد، فقط عليك ترتيب أمورك والبدء فى مشروعاتك الخاصة كما عليك اكتساب بعض المهارات التى تجعلك تتميز عن غيرك، اكتسب مزيد من الأصدقاء فأنت شخص محبوب من الجميع.

على مستوى الصحة


>تمكنت خلال الفترة الماضية من الخروج ن حالتك النفسية السيئة حافظ على ذلك ولا تجعل الآخرين يؤثرون عليك واحصل على بعض الوقت مع الأصدقاء للمرح.
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مصر 365

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