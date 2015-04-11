حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 11/4 /2015

مواليد برج العذراء شخصيات حالمة مبدعة يحبون التألق وإظهار أنفسهم فى أحسن حال وعلى الرغم من أنهم يعانون من بعض المشكلات الكبيرة فى حياتهم، إلا أن لديهم مقدارا من الإبداع فى العمل وحياتهم اليومية يفاجئونك بقدرتهم على العمل والتفكير فى الآخرين لديهم حس فنى وذوق عال يتعاملون مع فئات مختلفة من المجتمع ويثبتون تميزهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تجد نفسك أمام أمور عالقة تحتاج إلى قرار مع شريك حياتك وعلى الرغم من تأجيلك للنقاش عدة مرات ولكن الآن حان وقت المواجهة عليك أن تكون صريحا وتقول ما تشعر به دون تزيف، أنت الآن وصلت مع شريك حياتك لمرحلة متقدمة وهو سيفهم ما تريد أن توضحه دون أن يغضب منك عليك فقط أن تكون مرتبا ولا تواجه المشكلات بإلقاء التهم.
>عملك هو محور حياتك هذه الفترة تجبر على تقديم التنازلات لإيجاد تسوية، أو الحفاظ على مركز أو على استمرارية فى عمل ولكن لست فى حاجة لتقديم أى تنازلات، فأنت شخص مبدع ويمكنك أن تنجح فى التحدى التى توضع فيه عليك لذلك لا تيأس ولا تفعل أشياء لا تريدها ولا تجعل أحد يؤثر عليك.
>حالتك الصحية جيدة وأنت تسعى دائما لتكون لائق بدنيا وصحيا فقط عليك البعد عن ما يضر تفكيرك واحصل على بعض الراحة مع الأصدقاء.
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توقعات هالة عمر لبرج العذاء على المستوى العاطفى
>تجد نفسك أمام أمور عالقة تحتاج إلى قرار مع شريك حياتك وعلى الرغم من تأجيلك للنقاش عدة مرات ولكن الآن حان وقت المواجهة عليك أن تكون صريحا وتقول ما تشعر به دون تزيف، أنت الآن وصلت مع شريك حياتك لمرحلة متقدمة وهو سيفهم ما تريد أن توضحه دون أن يغضب منك عليك فقط أن تكون مرتبا ولا تواجه المشكلات بإلقاء التهم.
على مستوى العمل والمال
>عملك هو محور حياتك هذه الفترة تجبر على تقديم التنازلات لإيجاد تسوية، أو الحفاظ على مركز أو على استمرارية فى عمل ولكن لست فى حاجة لتقديم أى تنازلات، فأنت شخص مبدع ويمكنك أن تنجح فى التحدى التى توضع فيه عليك لذلك لا تيأس ولا تفعل أشياء لا تريدها ولا تجعل أحد يؤثر عليك.
على مستوى الصحة
>حالتك الصحية جيدة وأنت تسعى دائما لتكون لائق بدنيا وصحيا فقط عليك البعد عن ما يضر تفكيرك واحصل على بعض الراحة مع الأصدقاء.
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