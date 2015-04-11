حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 11/4 /2015

برج السرطان البرج المائى الأول أصحاب هذا البرج يتميزون بقوة حدس كبيرة وإحساس غريزى بالظواهر النفسية لديهم شخصية جذابة، قريب من القلب، ودود عطوف ومحبوب من الناس، يحترم العائلة وروابطها لديهم العديد من المزايا التى تجعلهم بعيدين عن الخيانة والغش والتضليل فهم شخصيات متسامحة مع نفسها ولديهم قدرة كبيرة على التضحية من احل الآخرين خاصة لو كانوا أحد أفراد العائلة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أنت تمر بفترة صعبة للغاية مع شريك حياتك وتشعر أنك على مشارف النهاية وتحاول أن تصلح الامر بينكما بأى طريقة على الرغم من أنك لم تفعل أى خطأ وأن تعلم ذلك جيدا، لذا اترك الأمر وانتظر رد الفعل ولا تقلل من قيمة نفسك أكثر من ذلك عليك فقط أن تكون مشاهد للأحداث هذه الفترة وراقب خطوات شريك حياتك لاستعادتك.
>الآن لديك عدة مشاريع هامة تعمل عليها وتتوقع أن تعود إليك بالأموال ولكن حالتك العاطفية تؤثر عليك بشكل كبير وتجعلك غير قادر على التركيز بشكل جيد فى العمل، إذا كنت لا تستطيع السيطرة على الأمر عليك اخذ أجازة حتى لا تحدث خطأ فادح فى العمل وعندما تعود عليك أن تكون صافى الذهن لإنجاز مهامك.
>الذهاب إلى طبيب نفسى أمر ليس به أى خطأ فأنت فى أمس الحاجة للتحدث عن ما يشغل بالك بشكل صريح ولا تخجل من ذلك فأنت شخص واع ولديك القدرة على التعامل مع ما يؤثر عليك.
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توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى
>أنت تمر بفترة صعبة للغاية مع شريك حياتك وتشعر أنك على مشارف النهاية وتحاول أن تصلح الامر بينكما بأى طريقة على الرغم من أنك لم تفعل أى خطأ وأن تعلم ذلك جيدا، لذا اترك الأمر وانتظر رد الفعل ولا تقلل من قيمة نفسك أكثر من ذلك عليك فقط أن تكون مشاهد للأحداث هذه الفترة وراقب خطوات شريك حياتك لاستعادتك.
على مستوى العمل والمال
>الآن لديك عدة مشاريع هامة تعمل عليها وتتوقع أن تعود إليك بالأموال ولكن حالتك العاطفية تؤثر عليك بشكل كبير وتجعلك غير قادر على التركيز بشكل جيد فى العمل، إذا كنت لا تستطيع السيطرة على الأمر عليك اخذ أجازة حتى لا تحدث خطأ فادح فى العمل وعندما تعود عليك أن تكون صافى الذهن لإنجاز مهامك.
على مستوى الصحة
>الذهاب إلى طبيب نفسى أمر ليس به أى خطأ فأنت فى أمس الحاجة للتحدث عن ما يشغل بالك بشكل صريح ولا تخجل من ذلك فأنت شخص واع ولديك القدرة على التعامل مع ما يؤثر عليك.
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