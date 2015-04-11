حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 11/4 /2015

مواليد برج الدلو لديهم خصية جذابة ومثيرة للاهتمام قادرة على جذب أى فرد ولديهم أحلام كبيرة وقدرة على العطاء وهم يحبون المغامرة ولديه قدرة على العطاء والإبداع، يمكنهم جذب الآخرين إليهم ولا يهتمون سوى بما يرونه صحيح من أهم عيوبهم حبهم للسيطرة والأنانية والتفكير بشكل منفرد والجدال على كل شىء مهما كان تافها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>عليك البعد عن الغيرة هذه الفترة لأنك توصلها بشكل غير سليم فالطرف الآخر يشعر دائما أنك تشك فى تصرفاته ولا تعطيه الثقة لذلك تجعل طابعك الغيور يؤثر على العلاقة فأنت تعلم جيدا أن شريك حياتك يحبك ولن يستبدلك بأى شخص آخر.
>عملك الآن مستقر بشكل كبير ولكن على الرغم من ذلك عليك التركيز أكثر وكسب صداقة ومحبة الأشخاص المتواجدين معك فى المجال وحاول أن تدخر بعض المال لكى تكون قادر على الدفع لكسب مهارات وخبرات متنوعة.
>من الجيد أن تهتم بصحتك هذه الفترة فهناك عدة أمراض قد تكون محدقة بك، بإمكانك تجنب الإصابة بقسم كبير منها إذا مارست الرياضة بشكل مستمر وركزت فى نوعية الطعام الذى تتناوله.
توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>عليك البعد عن الغيرة هذه الفترة لأنك توصلها بشكل غير سليم فالطرف الآخر يشعر دائما أنك تشك فى تصرفاته ولا تعطيه الثقة لذلك تجعل طابعك الغيور يؤثر على العلاقة فأنت تعلم جيدا أن شريك حياتك يحبك ولن يستبدلك بأى شخص آخر.
على مستوى العمل والمال
>عملك الآن مستقر بشكل كبير ولكن على الرغم من ذلك عليك التركيز أكثر وكسب صداقة ومحبة الأشخاص المتواجدين معك فى المجال وحاول أن تدخر بعض المال لكى تكون قادر على الدفع لكسب مهارات وخبرات متنوعة.
على مستوى الصحة
>من الجيد أن تهتم بصحتك هذه الفترة فهناك عدة أمراض قد تكون محدقة بك، بإمكانك تجنب الإصابة بقسم كبير منها إذا مارست الرياضة بشكل مستمر وركزت فى نوعية الطعام الذى تتناوله.