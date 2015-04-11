أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 11/4 /2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 11/4 /2015 حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 11/4 /2015
مواليد ليس من السهل فهمهم فهم غامضون يحبون أن يكونوا مركز اهتمام الكون لديهم روح مرحة ومحبة للآخرين ويتمتعون بقدر كبير من العطاء والحنان خاصة مع أفراد عائلاتهم يحبون من قلبهم بعمق، من أهم عيوب مواليد الحوت الكسل وحب السيطرة وفى بعض الأحيان يتصرفون دون تفكير .

توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى


>على الرغم من أن حياتك العاطفية تسير بشكل سيئ للغاية ولا تجد مقابلا لحبك العميق، وتعانى من معاملة سيئة وإهمال، إلا أنك على الاستمرار فى الأمر لذلك عليك إعادة التفكير مرة أخرى فى طبيعة حياتك العاطفية والتفكير فى شكل العلاقة فى المستقبل.

على مستوى العمل والمال


>عليك كسب مزيد من العلاقات الاجتماعية التى تساعدك فى تخطى الأزمة المالية التى تعانى منها حاليا وعليك أيضا البدء فى البحث عن عمل مؤقت حتى تحصل على ما تريد أن تعمل فيه، فأنت الآن فى حاجة للمال ولا داعى للتكبر على العمل.

على مستوى الصحة


>عليك أن تركز على تحسين حالتك المزاجية وتصفية ذهنك لأنها تؤثر كثيرا عليك، ومن الأفضل التحدث مع صديق مقرب وممارسة الرياضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى