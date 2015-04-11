حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 11/4 /2015

مواليد برج الحوت ليس من السهل فهمهم فهم غامضون يحبون أن يكونوا مركز اهتمام الكون لديهم روح مرحة ومحبة للآخرين ويتمتعون بقدر كبير من العطاء والحنان خاصة مع أفراد عائلاتهم يحبون من قلبهم بعمق، من أهم عيوب مواليد الحوت الكسل وحب السيطرة وفى بعض الأحيان يتصرفون دون تفكير .إعلان - Ads إعلان - Ads
>على الرغم من أن حياتك العاطفية تسير بشكل سيئ للغاية ولا تجد مقابلا لحبك العميق، وتعانى من معاملة سيئة وإهمال، إلا أنك مصر على الاستمرار فى الأمر لذلك عليك إعادة التفكير مرة أخرى فى طبيعة حياتك العاطفية والتفكير فى شكل العلاقة فى المستقبل.
>عليك كسب مزيد من العلاقات الاجتماعية التى تساعدك فى تخطى الأزمة المالية التى تعانى منها حاليا وعليك أيضا البدء فى البحث عن عمل مؤقت حتى تحصل على ما تريد أن تعمل فيه، فأنت الآن فى حاجة للمال ولا داعى للتكبر على العمل.
>عليك أن تركز على تحسين حالتك المزاجية وتصفية ذهنك لأنها تؤثر كثيرا عليك، ومن الأفضل التحدث مع صديق مقرب وممارسة الرياضة.
توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى
>على الرغم من أن حياتك العاطفية تسير بشكل سيئ للغاية ولا تجد مقابلا لحبك العميق، وتعانى من معاملة سيئة وإهمال، إلا أنك مصر على الاستمرار فى الأمر لذلك عليك إعادة التفكير مرة أخرى فى طبيعة حياتك العاطفية والتفكير فى شكل العلاقة فى المستقبل.
على مستوى العمل والمال
>عليك كسب مزيد من العلاقات الاجتماعية التى تساعدك فى تخطى الأزمة المالية التى تعانى منها حاليا وعليك أيضا البدء فى البحث عن عمل مؤقت حتى تحصل على ما تريد أن تعمل فيه، فأنت الآن فى حاجة للمال ولا داعى للتكبر على العمل.
على مستوى الصحة
>عليك أن تركز على تحسين حالتك المزاجية وتصفية ذهنك لأنها تؤثر كثيرا عليك، ومن الأفضل التحدث مع صديق مقرب وممارسة الرياضة.