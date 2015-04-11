حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 11/4 /2015

مواليد برج الحمل لهم عدد من المزايا والصفات الهامة التى تميزهم وتجعلهم محل إعجاب من الآخرين فهم شخصيات متفتحة لا تميل إلى القيود، يريدون أن يسير الكون بشكل مثالى ولا يحبون الغش والخيانة يمكن كسب رضاهم بسهولة ولكن عند الغضب لا يمكن أن تتفاهم معهم فهم شخصيات محبوبة ويريدون عمل الخير ومساعدة الآخرين بشكل كبير ويمتع مواليد هذا البرج بالقدرة على الخروج من أى مشكلة بسهولة مع كسب احترام الآخرين حتى إذا كان الخطأ يأتى من جهته. توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

>علاقتك العاطفية تسير بشكل مستقر وأنت تحاول أن تصل بالعلاقة لبر الأمان، وعلى الرغم من وجود عدة أشياء لا تقبلها فى شريك حياتك إلا أنك تتغاضى عنها حتى لا تثير موجة من المشكلات، لذلك ابحث عن الوقت المناسب للحوار وحاول أن تتناقش فيا لا تريده فى العلاقة بهدوء ولا تكسر حالة التفاهم التى أصبحت موجودة مؤخرا. على مستوى العمل والمال

>أنت شخص مصرف وتحب أن تنفق أموالك ولا تؤمن بالادخار، وعلى الرغم من أنك فى حاجة للتوفير ولكنك فى كل مرة تعجز عن ذلك كل ما عليك فعله هو البعد عن ما يثير رغبتك فى الإنفاق كما أن عملك يسير بشكل جيد ويضر عليك أموال مناسبة لطبيعة حياتك لذلك عليك الاحتفاظ بها لأكبر وقت ممكن حتى تحقق ما تريده لنفسك فى المستقبل. على مستوى الصحة

>أنت من الأشخاص التى تحب الاعتناء بحالتها الصحية ولكن من الحين للآخر تواجه بعض المشكلات والتى تؤثر عليك وتجعلك غاضبا وعصبيا وترهق حالتك النفسية حاول الابتعاد عنها.

شبكةعيونالإخبارية

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