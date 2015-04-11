حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 11/4 /2015

مواليد برج الجوزاء لديهم روح مرحة وجذابة وطبيعة غير معقدة لا يحبون العمل الروتينى، ويهتمون بتفاصيل الأشياء مقبلين على الحياة، وعلى الرغم من مزاجياتهم ولكنهم شخصيات رائعة يحب الجميع من أن يتقرب منها ويحصل على صداقاتهم، لديهم أحلام كبيرة ولكن إذا خيرتهم بين العمل والراحة فى المنزل سيختارون الراحة والبعد عن ضغط الحياة اليومية، من السهل إرضائهم فلديهم شخصيات مرنة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أنت الآن مقبل على تجربة عاطفية جديدة ومتحمس للغاية لها وهناك بعض التخوفات من القادم، ولكن بداخلك أنت تشعر براحة وطمأنينة لذلك لا ترهق عقلك فى التفكير مطولا فلديك وقت كافى لتتعرف أكثر على شريك حياتك وتفهم طباعه واهتماماته وبعد ذلك يمكنك الحكم بشكل موضوعى أكثر على العلاقة.
>أنت شخص ذكى ومبدع ولديك عمل تفخر به وتحبه كثيرا تحاول أن تنجز فيه لكى تظهر ولكن الظروف المحيطة لا تساعدك على إعادة النظر فى خطتك والتركيز، وعليك أن تعلم أن عدوك الأول هو اليأس والكسل لأنك تصل إليهم سريعا، حاول أن تصفى ذهنك وتفكر جيدا فى المستقبل وما تريد إنجازه.
>عليك اتباع بعض العادات الصحية والبعد عن الأخرى السيئة من تدخين وتناول طعام غير صحى وعليك ممارسة الرياضة بشكل دورى، وإذا كنت اكتسبت بعض الوزن عليك التخلص منه الآن.
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توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى
>أنت الآن مقبل على تجربة عاطفية جديدة ومتحمس للغاية لها وهناك بعض التخوفات من القادم، ولكن بداخلك أنت تشعر براحة وطمأنينة لذلك لا ترهق عقلك فى التفكير مطولا فلديك وقت كافى لتتعرف أكثر على شريك حياتك وتفهم طباعه واهتماماته وبعد ذلك يمكنك الحكم بشكل موضوعى أكثر على العلاقة.
على مستوى العمل والمال
>أنت شخص ذكى ومبدع ولديك عمل تفخر به وتحبه كثيرا تحاول أن تنجز فيه لكى تظهر ولكن الظروف المحيطة لا تساعدك على إعادة النظر فى خطتك والتركيز، وعليك أن تعلم أن عدوك الأول هو اليأس والكسل لأنك تصل إليهم سريعا، حاول أن تصفى ذهنك وتفكر جيدا فى المستقبل وما تريد إنجازه.
على مستوى الصحة
>عليك اتباع بعض العادات الصحية والبعد عن الأخرى السيئة من تدخين وتناول طعام غير صحى وعليك ممارسة الرياضة بشكل دورى، وإذا كنت اكتسبت بعض الوزن عليك التخلص منه الآن.
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