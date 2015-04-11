حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 4/4 /2015

مواليد برج الجدى لديهم طابع رومانسى يريدون علاقة عاطفية فريدة، ولكنهم أنانيين يريدون كل شىء ولا يهتمون بمشاعر الآخرين، كما أن لديهم مزيج من الصفات التى تجعل الجميع يريد التقرب منهم يعرفون جيدا كيف يحصلون على قلب وعقل الآخرين مبدعين بطابعهم ولا يتركون شيئا يؤثر عليهم . توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

>أنت الآن تعيش فى حالة عاطفية غير مفهومة ولا تستطيع أن تحدد ما تريده بالضبط، فعلاقاتك المتعددة تشعرك بتخبط لذلك عليك إعادة النظر فى كل هذه العلاقات المختلفة وتحديد ما تريده بوضوح حتى لا تشعر بالتوهان مرة أخرى. على مستوى العمل والمال

>العمل يسير بشكل جيد والأمور المالية أفضل الآن عليك الصبر أكثر والاجتهاد أكثر وتوسيع علاقاتك مع الآخرين فى مجالك لتحصل على خبرات أفضل، كما عليك الالتزام فأنت تبهر الجميع بمجرد التركيز فى عملك ويمكنك تحقيق ما هو أكبر من ذلك مع الوقت. على مستوى الصحة

>عليك البعد عن الإجهاد العصبى والنفسى حاول أن تحصل على بعض الراحة النفسية وممارسة الرياضة أمر مناسب للغاية للبعد عن الضغوطات المختلفة.

شبكةعيونالإخبارية

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