حظك اليوم برج الثور يوم السبت 11/4 /2015

الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية، والثور تدل على الثروة وهى ليست المتمثلة فى المال والممتلكات والمقتنيات المادية فحسب بل ثراء الروح مواليد هذا البرج يقدمون عطاء غير محدود، ولديهم روح مرحة محبين للحياة ولا يحبون المشكلات والاكتئاب لديهم أهداف كبيرة فى الحياة ويعملون عليها طوال الوقت لذلك تجدهم مجتهدين ولا يفعلون إلا ما يحبونه ولديهم شغف فيه. توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

>هناك العديد من المشكلات التى تتعرض لها مع شريك حياتك وتجعلك تكتشف بعض الصفات فيه وتعيد النظر فى طريقة تعاملك معه أنت تعلم أنك شخص من الصعب إرضاءه لذلك تحاول أن تتلمس له الأعذار وفى وقت قريب ستنتهى هذه المشكلات وستعود العلاقة على مسار طبيعى ولكن عليك التعلم من الأخطاء حتى لا تعود الكرة مرة أخرى ويخرج الأمر عن سيطرتك. على مستوى العمل والمال

>حياتك العملية والمالية تسير بشكل جيد فأنت على وشك تحقيق هدف هام فى حياتك المهنية وتنال إعجاب كافة زملائك ومديريك حاول على قدر المستطاع الابتعاد عن المشكلات والخلافات التى أنت فى غنى عنها وعليك الحذر من بعض الزملاء فى العمل فهناك من يريد أن يوقع بينك وبين الآخرين . على مستوى الصحة

>هناك العديد من الأشياء الهامة التى لا تلتفت إليها مثل حالتك الصحية عليك أخذ بعض الراحة لتصفية عقلك وإعادة شحن طاقتك السفر فكرة رائعة إذا سمح الوقت.

شبكةعيونالإخبارية

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