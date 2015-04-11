حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 11/4 /2015

مواليد برج الأسد لديهم شخصيات جذابة ومرحة ومتفائلة يحبون جذب الانتباه، وأن يكونوا محل اهتمام الآخرين مبدعين بالفطرة ولا يقبلون بالقليل من أى شىء لديهم اهتمامات موسعة محبين للسيطرة ولا يقبلون بأن يتفوق عليهم أحد خاصة فى الأمور العاطفية يريدون الإمساك بمقاليد الأمور ويكونوا هم المتحكمون فى مجرى العلاقة. توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

>أنت شخصية مسيطرة تريد أن يسير شريك حياتك وفقا لما تراه أنت مناسبا فى بعض الأحيان يصل الأمر إلى إلغاء شخصية شريك حياتك وتجعله يشعر بضيق، وعلى الرغم من أنك تحبه كثيرا إلا أن ما يصل إليه لا يعبر عن ذلك حاول أن تعيد التفكير فى طريقة تعاملك معه وتكون أكثر رومانسية وتعبر له عن ما يدور فى عقلك والنقاش قبل فرض الرأى. على مستوى العمل والمال

>عملك يسير بشكل مناسب ولكنك مرهق قليلا لذلك إذا لاحظت انخفاضاً فى حيويتك فلا تجهد نفسك، و خصص بعض أوقات للراحة وإعادة التفكير فى مجريات العمل وخطط جدية مبدعة لتحصل على اهتمام ورضا مديرك . على مستوى الصحة

> عليك الاهتمام بالطعام الصحى المتوازن الذى لا تواجه مشكلة كبيرة معه ولا تنسى الرياضة فهى ستساعدك فى الحصول على عقل سليم وجسد سليم .

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شبكةعيونالإخبارية

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