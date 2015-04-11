حظك اليوم يوم السبت 11/4 /2015

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 11/4 /2015
>مواليد برج الحمل لهم عدد من المزايا والصفات الهامة التى تميزهم وتجعلهم محل إعجاب من الآخرين فهم شخصيات متفتحة لا تميل إلى القيود، يريدون أن يسير الكون بشكل مثالى ولا يحبون الغش والخيانة يمكن كسب رضاهم بسهولة ولكن عند الغضب لا يمكن أن تتفاهم معهم فهم شخصيات محبوبة ويريدون عمل الخير ومساعدة الآخرين بشكل كبير ويمتع مواليد هذا البرج بالقدرة على الخروج من أى مشكلة بسهولة مع كسب احترام الآخرين حتى إذا كان الخطأ يأتى من جهته.
توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى
>علاقتك العاطفية تسير بشكل مستقر وأنت تحاول أن تصل بالعلاقة لبر الأمان، وعلى الرغم من وجود عدة أشياء لا تقبلها فى شريك حياتك إلا أنك تتغاضى عنها حتى لا تثير موجة من المشكلات، لذلك ابحث عن الوقت المناسب للحوار وحاول أن تتناقش فيا لا تريده فى العلاقة بهدوء ولا تكسر حالة التفاهم التى أصبحت موجودة مؤخرا.
على مستوى العمل والمال
>أنت شخص مصرف وتحب أن تنفق أموالك ولا تؤمن بالادخار، وعلى الرغم من أنك فى حاجة للتوفير ولكنك فى كل مرة تعجز عن ذلك كل ما عليك فعله هو البعد عن ما يثير رغبتك فى الإنفاق كما أن عملك يسير بشكل جيد ويضر عليك أموال مناسبة لطبيعة حياتك لذلك عليك الاحتفاظ بها لأكبر وقت ممكن حتى تحقق ما تريده لنفسك فى المستقبل.
على مستوى الصحة
>أنت من الأشخاص التى تحب الاعتناء بحالتها الصحية ولكن من الحين للآخر تواجه بعض المشكلات والتى تؤثر عليك وتجعلك غاضبا وعصبيا وترهق حالتك النفسية حاول الابتعاد عنها.
حظك اليوم برج الثور يوم السبت 11/4 /2015
>الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية، والثور تدل على الثروة وهى ليست المتمثلة فى المال والممتلكات والمقتنيات المادية فحسب بل ثراء الروح مواليد هذا البرج يقدمون عطاء غير محدود، ولديهم روح مرحة محبين للحياة ولا يحبون المشكلات والاكتئاب لديهم أهداف كبيرة فى الحياة ويعملون عليها طوال الوقت لذلك تجدهم مجتهدين ولا يفعلون إلا ما يحبونه ولديهم شغف فيه.
توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى
>هناك العديد من المشكلات التى تتعرض لها مع شريك حياتك وتجعلك تكتشف بعض الصفات فيه وتعيد النظر فى طريقة تعاملك معه أنت تعلم أنك شخص من الصعب إرضاءه لذلك تحاول أن تتلمس له الأعذار وفى وقت قريب ستنتهى هذه المشكلات وستعود العلاقة على مسار طبيعى ولكن عليك التعلم من الأخطاء حتى لا تعود الكرة مرة أخرى ويخرج الأمر عن سيطرتك.
على مستوى العمل والمال
>حياتك العملية والمالية تسير بشكل جيد فأنت على وشك تحقيق هدف هام فى حياتك المهنية وتنال إعجاب كافة زملائك ومديريك حاول على قدر المستطاع الابتعاد عن المشكلات والخلافات التى أنت فى غنى عنها وعليك الحذر من بعض الزملاء فى العمل فهناك من يريد أن يوقع بينك وبين الآخرين.
على مستوى الصحة
>هناك العديد من الأشياء الهامة التى لا تلتفت إليها مثل حالتك الصحية عليك أخذ بعض الراحة لتصفية عقلك وإعادة شحن طاقتك السفر فكرة رائعة إذا سمح الوقت.
حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 11/4 /2015
>مواليد برج الجوزاء لديهم روح مرحة وجذابة وطبيعة غير معقدة لا يحبون العمل الروتينى، ويهتمون بتفاصيل الأشياء مقبلين على الحياة، وعلى الرغم من مزاجياتهم ولكنهم شخصيات رائعة يحب الجميع من أن يتقرب منها ويحصل على صداقاتهم، لديهم أحلام كبيرة ولكن إذا خيرتهم بين العمل والراحة فى المنزل سيختارون الراحة والبعد عن ضغط الحياة اليومية، من السهل إرضائهم فلديهم شخصيات مرنة.
توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى
>أنت الآن مقبل على تجربة عاطفية جديدة ومتحمس للغاية لها وهناك بعض التخوفات من القادم، ولكن بداخلك أنت تشعر براحة وطمأنينة لذلك لا ترهق عقلك فى التفكير مطولا فلديك وقت كافى لتتعرف أكثر على شريك حياتك وتفهم طباعه واهتماماته وبعد ذلك يمكنك الحكم بشكل موضوعى أكثر على العلاقة.
على مستوى العمل والمال
>أنت شخص ذكى ومبدع ولديك عمل تفخر به وتحبه كثيرا تحاول أن تنجز فيه لكى تظهر ولكن الظروف المحيطة لا تساعدك على إعادة النظر فى خطتك والتركيز، وعليك أن تعلم أن عدوك الأول هو اليأس والكسل لأنك تصل إليهم سريعا، حاول أن تصفى ذهنك وتفكر جيدا فى المستقبل وما تريد إنجازه.
على مستوى الصحة
>عليك اتباع بعض العادات الصحية والبعد عن الأخرى السيئة من تدخين وتناول طعام غير صحى وعليك ممارسة الرياضة بشكل دورى، وإذا كنت اكتسبت بعض الوزن عليك التخلص منه الآن.
حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 11/4 /2015
>برج السرطان البرج المائى الأول أصحاب هذا البرج يتميزون بقوة حدس كبيرة وإحساس غريزى بالظواهر النفسية لديهم شخصية جذابة، قريب من القلب، ودود عطوف ومحبوب من الناس، يحترم العائلة وروابطها لديهم العديد من المزايا التى تجعلهم بعيدين عن الخيانة والغش والتضليل فهم شخصيات متسامحة مع نفسها ولديهم قدرة كبيرة على التضحية من احل الآخرين خاصة لو كانوا أحد أفراد العائلة.
توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى
>أنت تمر بفترة صعبة للغاية مع شريك حياتك وتشعر أنك على مشارف النهاية وتحاول أن تصلح الامر بينكما بأى طريقة على الرغم من أنك لم تفعل أى خطأ وأن تعلم ذلك جيدا، لذا اترك الأمر وانتظر رد الفعل ولا تقلل من قيمة نفسك أكثر من ذلك عليك فقط أن تكون مشاهد للأحداث هذه الفترة وراقب خطوات شريك حياتك لاستعادتك.
على مستوى العمل والمال
>الآن لديك عدة مشاريع هامة تعمل عليها وتتوقع أن تعود إليك بالأموال ولكن حالتك العاطفية تؤثر عليك بشكل كبير وتجعلك غير قادر على التركيز بشكل جيد فى العمل، إذا كنت لا تستطيع السيطرة على الأمر عليك اخذ أجازة حتى لا تحدث خطأ فادح فى العمل وعندما تعود عليك أن تكون صافى الذهن لإنجاز مهامك.
على مستوى الصحة
>الذهاب إلى طبيب نفسى أمر ليس به أى خطأ فأنت فى أمس الحاجة للتحدث عن ما يشغل بالك بشكل صريح ولا تخجل من ذلك فأنت شخص واع ولديك القدرة على التعامل مع ما يؤثر عليك.
حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 11/4 /2015
>مواليد برج الأسد لديهم شخصيات جذابة ومرحة ومتفائلة يحبون جذب الانتباه، وأن يكونوا محل اهتمام الآخرين مبدعين بالفطرة ولا يقبلون بالقليل من أى شىء لديهم اهتمامات موسعة محبين للسيطرة ولا يقبلون بأن يتفوق عليهم أحد خاصة فى الأمور العاطفية يريدون الإمساك بمقاليد الأمور ويكونوا هم المتحكمون فى مجرى العلاقة.
توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى
>أنت شخصية مسيطرة تريد أن يسير شريك حياتك وفقا لما تراه أنت مناسبا فى بعض الأحيان يصل الأمر إلى إلغاء شخصية شريك حياتك وتجعله يشعر بضيق، وعلى الرغم من أنك تحبه كثيرا إلا أن ما يصل إليه لا يعبر عن ذلك حاول أن تعيد التفكير فى طريقة تعاملك معه وتكون أكثر رومانسية وتعبر له عن ما يدور فى عقلك والنقاش قبل فرض الرأى.
على مستوى العمل والمال
>عملك يسير بشكل مناسب ولكنك مرهق قليلا لذلك إذا لاحظت انخفاضاً فى حيويتك فلا تجهد نفسك، و خصص بعض أوقات للراحة وإعادة التفكير فى مجريات العمل وخطط جدية مبدعة لتحصل على اهتمام ورضا مديرك.
على مستوى الصحة
> عليك الاهتمام بالطعام الصحى المتوازن الذى لا تواجه مشكلة كبيرة معه ولا تنسى الرياضة فهى ستساعدك فى الحصول على عقل سليم وجسد سليم.
حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 11/4 /2015
>مواليد برج العذراء شخصيات حالمة مبدعة يحبون التألق وإظهار أنفسهم فى أحسن حال وعلى الرغم من أنهم يعانون من بعض المشكلات الكبيرة فى حياتهم، إلا أن لديهم مقدارا من الإبداع فى العمل وحياتهم اليومية يفاجئونك بقدرتهم على العمل والتفكير فى الآخرين لديهم حس فنى وذوق عال يتعاملون مع فئات مختلفة من المجتمع ويثبتون تميزهم.
توقعات هالة عمر لبرج العذاء على المستوى العاطفى
>تجد نفسك أمام أمور عالقة تحتاج إلى قرار مع شريك حياتك وعلى الرغم من تأجيلك للنقاش عدة مرات ولكن الآن حان وقت المواجهة عليك أن تكون صريحا وتقول ما تشعر به دون تزيف، أنت الآن وصلت مع شريك حياتك لمرحلة متقدمة وهو سيفهم ما تريد أن توضحه دون أن يغضب منك عليك فقط أن تكون مرتبا ولا تواجه المشكلات بإلقاء التهم.
على مستوى العمل والمال
>عملك هو محور حياتك هذه الفترة تجبر على تقديم التنازلات لإيجاد تسوية، أو الحفاظ على مركز أو على استمرارية فى عمل ولكن لست فى حاجة لتقديم أى تنازلات، فأنت شخص مبدع ويمكنك أن تنجح فى التحدى التى توضع فيه عليك لذلك لا تيأس ولا تفعل أشياء لا تريدها ولا تجعل أحد يؤثر عليك.
على مستوى الصحة
>حالتك الصحية جيدة وأنت تسعى دائما لتكون لائق بدنيا وصحيا فقط عليك البعد عن ما يضر تفكيرك واحصل على بعض الراحة مع الأصدقاء.
حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 11/4/2015
>مواليد برج الميزان لديهم طريقة تفكير مختلفة تميزهم عن غيرهم موهوبون فى إقناع الآخرين بأى وجهة نظر يقتنعون بها يتمتعون بروح مرحة جذابة تساعدهم فى الحصول على علاقات اجتماعية متعددة، بالإضافة إلى أنه مجتهدين فى العمل ويحاولون الإبداع فيه على قدر المستطاع لهم طابع مزاجى يمكن أن يسبب لهم مشكلات ولهذا فهم حذرون فى التقرب من الآخرين.
توقعات ماغى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب
>انت تواجه مشكلة كبيرة مع شريك حياتك بسب اختلاف فى وجهات النظر واختلاف طريقة نظر وتعامل كل منكما مع الأمور المختلفة عليك أن تستوعبه فـأنت شخصية ملهمة ولا تصعد الأمور وتنشرها بين الآخرين.
على مستوى العمل والمال
>واجهت خلال الفترة الماضية مشكلات مع مديريك الذى لا يستطيع تقبلك فى منصبك الجديد ولكن بذكائك استطاعت أن تكسبه لصفك وهذا أمر مميز حافظ عليه فالعداوات لن تكون فى صالحك عليك التركيز أكثر فى عملك ولا تترك الأمور البسيطة تسيطر على عقلك والأمور المالية ستتحسن مع الوقت فأنت شخص لديه القدرة على التأقلم مع الأوضاع المختلفة.
على مستوى الصحة
>تمكنت خلال الفترة الماضية من البدء فى نظام غذائى صحى وستصل للوزن المثالى خلال فترة قصيرة فقط عليك ممارسة ولا تجعل أحد يؤثر عليك.
حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 11/4 /2015
>مواليد برج العقرب هم العقرب لديهم شخصية مميزة فريدة من نوعها مرحون لا يحبون التشاؤم يمكنهم جذب اهتمام الجميع بمجرد البدء فى التحدث، ملهمون ومجتهدون فى عملهم يبحثون عن الكمال ويريدون أن يحققوا أهدافهم التى يراها البعض مستحيلة، لديهم القدرة على وضع الخطط لا يتركون أحد يقنعهم بأنهم لا يستطيعون فعل شىء، عصبيون لأعلى درجة ويجب الحذر عند الاحتكاك بهم وقت الغضب.
توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى
>تخلصت من علاقة استنزفتك كثيرا وأضرت بك كثيرا وأنت الآن أكثر عقلانية وتفكر بشكل صاف وكل المحاولات التى يقوم بها حبيبك السابق للعودة لا تؤثر فيك ولكنك تشعر بذنب تجاه لا تشعر بذلك فأنت ضحيت كثيرا وتوصلت لقرار سليم لا تتراجع فيه وإذا لزم الأمر عليك مواجهته والتحدث بجديه فى ضرورة الابتعاد عنك.
على مستوى العمل والمال
>أنت شخص مبدع وذكى ولا تحتاج إلى من يقول لك ذلك فأنت تعلم قدراتك العقلية مهاراتك وتحاول أن تطورها والعمل يسير الآن بشكل جيد، فقط عليك ترتيب أمورك والبدء فى مشروعاتك الخاصة كما عليك اكتساب بعض المهارات التى تجعلك تتميز عن غيرك، اكتسب مزيد من الأصدقاء فأنت شخص محبوب من الجميع.
على مستوى الصحة
>تمكنت خلال الفترة الماضية من الخروج ن حالتك النفسية السيئة حافظ على ذلك ولا تجعل الآخرين يؤثرون عليك واحصل على بعض الوقت مع الأصدقاء للمرح.
حظك اليوم برج القوس يوم السبت 11/4 /2015
>برج القوس هو برج نارى يتأثر بدرجة كبيرة بكوكب المشترى الذى يمده بالتفاؤل والطموح والحب والحظ رومانسى، ولديه العديد من الأهداف والأفكار المختلفة لديهم روح مبدعة ومرحة يجذبون الجميع إليهم ولديهم القدرة على العطاء والتضحية من أجل عائلتهم من عيوب مواليد هذا البرج المزاجية والبعد عن الواقعية والعصبية الشديدة التى يمكن أن تبعد عنهم أقرب الأشخاص.
توقعات ماغى هالة عمر الحمل على المستوى العاطفى
>أنت الآن على وشك اتخاذ قرار صعب فى علاقتك مع شريك حياتك لذلك كن صريح مع الشريك وقول ما تريد قوله من فترة طويلة، ولا تجعل الأمور تنقلب عليك وتجد نفسك عاجزا عن تحمل ردود فعله التى قد تفسد كل شيء فى لحظات متهورة، عليك أن تتعامل مع الأمر بعقلانية خاصة لأنك تحبه كثيرا ولا تريد الابتعاد عنه
على مستوى العمل والمال
>عملك يسير بشكل جدى وأنت تضحى من أجله كثيرا وتريد أن تحقق بعض الأهداف قبل أن تغير مجالك أو تبدأ فى مجال جديد، هذه الفترة أنت فى حاجة إلى ترتيب أمورك المالية ومعرفة ما تريد أن تحقق بدقة لبدأ خطواتك تجاهه.
على مستوى الصحة
>نقاط ضعفك أمام المأكولات الشهية تجعلك تفرط فى تناولها لذالك لا تستسلم لذلك وحاول أن تحافظ رشاقتك بالرياضة ولا تخرج طاقتك فى الطعام حتى لا تحصد وزنا زائدا.
حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 4/4 /2015
>مواليد برج الجدى لديهم طابع رومانسى يريدون علاقة عاطفية فريدة، ولكنهم أنانيين يريدون كل شىء ولا يهتمون بمشاعر الآخرين، كما أن لديهم مزيج من الصفات التى تجعل الجميع يريد التقرب منهم يعرفون جيدا كيف يحصلون على قلب وعقل الآخرين مبدعين بطابعهم ولا يتركون شيئا يؤثر عليهم.
توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى
>أنت الآن تعيش فى حالة عاطفية غير مفهومة ولا تستطيع أن تحدد ما تريده بالضبط، فعلاقاتك المتعددة تشعرك بتخبط لذلك عليك إعادة النظر فى كل هذه العلاقات المختلفة وتحديد ما تريده بوضوح حتى لا تشعر بالتوهان مرة أخرى.
على مستوى العمل والمال
>العمل يسير بشكل جيد والأمور المالية أفضل الآن عليك الصبر أكثر والاجتهاد أكثر وتوسيع علاقاتك مع الآخرين فى مجالك لتحصل على خبرات أفضل، كما عليك الالتزام فأنت تبهر الجميع بمجرد التركيز فى عملك ويمكنك تحقيق ما هو أكبر من ذلك مع الوقت.
على مستوى الصحة
>عليك البعد عن الإجهاد العصبى والنفسى حاول أن تحصل على بعض الراحة النفسية وممارسة الرياضة أمر مناسب للغاية للبعد عن الضغوطات المختلفة.
حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 11/4 /2015
>مواليد برج الدلو لديهم خصية جذابة ومثيرة للاهتمام قادرة على جذب أى فرد ولديهم أحلام كبيرة وقدرة على العطاء وهم يحبون المغامرة ولديه قدرة على العطاء والإبداع، يمكنهم جذب الآخرين إليهم ولا يهتمون سوى بما يرونه صحيح من أهم عيوبهم حبهم للسيطرة والأنانية والتفكير بشكل منفرد والجدال على كل شىء مهما كان تافها.
توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>عليك البعد عن الغيرة هذه الفترة لأنك توصلها بشكل غير سليم فالطرف الآخر يشعر دائما أنك تشك فى تصرفاته ولا تعطيه الثقة لذلك تجعل طابعك الغيور يؤثر على العلاقة فأنت تعلم جيدا أن شريك حياتك يحبك ولن يستبدلك بأى شخص آخر.
على مستوى العمل والمال
>عملك الآن مستقر بشكل كبير ولكن على الرغم من ذلك عليك التركيز أكثر وكسب صداقة ومحبة الأشخاص المتواجدين معك فى المجال وحاول أن تدخر بعض المال لكى تكون قادر على الدفع لكسب مهارات وخبرات متنوعة.
على مستوى الصحة
>من الجيد أن تهتم بصحتك هذه الفترة فهناك عدة أمراض قد تكون محدقة بك، بإمكانك تجنب الإصابة بقسم كبير منها إذا مارست الرياضة بشكل مستمر وركزت فى نوعية الطعام الذى تتناوله.
حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 11/4 /2015
>مواليد برج الحوت ليس من السهل فهمهم فهم غامضون يحبون أن يكونوا مركز اهتمام الكون لديهم روح مرحة ومحبة للآخرين ويتمتعون بقدر كبير من العطاء والحنان خاصة مع أفراد عائلاتهم يحبون من قلبهم بعمق، من أهم عيوب مواليد الحوت الكسل وحب السيطرة وفى بعض الأحيان يتصرفون دون تفكير.
توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى
> على الرغم من أن حياتك العاطفية تسير بشكل سيئ للغاية ولا تجد مقابلا لحبك العميق، وتعانى من معاملة سيئة وإهمال، إلا أنك مصر على الاستمرار فى الأمر لذلك عليك إعادة التفكير مرة أخرى فى طبيعة حياتك العاطفية والتفكير فى شكل العلاقة فى المستقبل.
على مستوى العمل والمال
>عليك كسب مزيد من العلاقات الاجتماعية التى تساعدك فى تخطى الأزمة المالية التى تعانى منها حاليا وعليك أيضا البدء فى البحث عن عمل مؤقت حتى تحصل على ما تريد أن تعمل فيه، فأنت الآن فى حاجة للمال ولا داعى للتكبر على العمل.
على مستوى الصحة
>عليك أن تركز على تحسين حالتك المزاجية وتصفية ذهنك لأنها تؤثر كثيرا عليك، ومن الأفضل التحدث مع صديق مقرب وممارسة الرياضة.